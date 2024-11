Al Green covert R.E.M.s „Everybody Hurts“

Es gibt Songs, die finden einfach alle gut – auch andere Musiker:innen. Al Green hat in dem Zuge R.E.M.s „Everybody Hurts“ von 1992 gecovert.

Hoffnungsvolle Version

Der US-amerikanische Sänger und Prediger nahm seine Version des Songs in Memphis, Tennessee auf. Zu hören sind neben Al Green zahlreiche Mitglieder der Band Hi Rhythm Section. Reverend Charles Hodges spielt Orgel, Leroy Hodges spielt Bass, Archie „Hubbie“ Turner übernimmt das Klavier, Will Sexton ist an der Gitarre und Steve Potts am Saxophon. Stax’ Lester Snell arrangierte die Streicher. „Als wir im Studio waren, konnte ich die Schwere des Songs wirklich spüren“, teilte Al Green zu seiner neuen Version mit. „Ich wollte ein bisschen Hoffnung und Licht zufügen. Es gibt immer Licht, das in dunkle Zeiten brechen kann.“

R.E.M. loben Al Green

R.E.M. drückten Zustimmung mit dem Cover aus. „Ich spreche für die ganze Band, wenn ich sage, wie könnten nicht geehrter, geschmeichelter, bescheidener sein“, so Sänger Michael Stipe. „Das ist ein epischer Moment für uns.“

„Everybody Hurts“ erschien 1992 auf dem achten R.E.M.-Album „Automatic For The People“. Im Folgejahr wurde es als Single veröffentlicht. Der Song wurde ein Erfolg, stieg in zahlreiche Charts ein – in der Hitliste „UK Airplay“ stieg er sogar an die Spitze. 2010 veröffentlichte die Band die Single als Teil des Projekts Helping Haiti, dessen Erlöse den Erdbebenopfern in der Karibik zugute kamen.