Bryan Ferry kehrt mit Nine-Inch-Nails-Song „Star“ zurück und kündigt Werkschau an

Nach einem Jahrzehnt kehrt Bryan Ferry mit einem neuen Originalsong namens „Star“ zurück. Dies ist seine erste Eigenkomposition seit der Veröffentlichung seines Albums „Avonmore“ im Jahr 2014 und Teil der kommenden Compilation „Retrospective: Selected Recordings 1973-2023“.

„Star“ ist der einzige neue Song, der auf der Compilation „Retrospective: Selected Recordings 1973-2023“ enthalten ist, die am 5. Oktober erscheinen wird. Der Song begann als eine „Skizze“, die von Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails entwickelt wurde, bevor Ferry und die Gastsängerin Amelia Barratt ihn vervollständigten.

Die Compilation umfasst 81 Tracks und spannt einen Bogen über Ferrys mehr als 50-jährige Karriere, in der er 16 Soloalben veröffentlicht hat.

Der zu dem Song „Star“ gehörenden Musikclip, den Bryan Ferry selbst inszeniert hat, zeigt die Künstlerin Amelia Barratt in der Hauptrolle. Über die Zusammenarbeit mit Barratt sagte Ferry: „Vor ein paar Jahren half ich ihr, ein Hörbuch in meinem Studio aufzunehmen. Ich war von ihrem Schreiben sehr beeindruckt, und ‚Star‘ ist das erste Lied, das wir gemeinsam gemacht haben. Ich bin sehr gespannt auf dieses neue Werk – da kommt noch viel mehr.“

50 Jahre Musikgeschichte: „Retrospective: Selected Recordings“

1971 gründete der Brite zusammen mit Brian Eno die Band Roxy Music. Sein erstes Solo-Album „These Foolish Things“ sowie das nachfolgende „Another Time, Another Place“ enthielten fast ausschließlich Neuinterpretationen bekannter Songs, darunter „Sympathy for the Devil“ von den Rolling Stones.

Neben seiner Musikkarriere war Ferry auch in der Modewelt aktiv. 2006 wurde er das Gesicht einer Modekampagne für das britische Modehaus Marks & Spencer. 2011 wurde er von Königin Elisabeth II. mit dem Titel Commander of the British Empire ausgezeichnet, eine Anerkennung für seine Verdienste um die britische Kultur.