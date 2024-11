Art Garfunkel im ROLLING-STONE-Interview: Was ihn Ratten für die Erziehung lehrten

H Vor etwa 70 Jahren gründete Art Garfunkel sein erstes musikalisches Duo, als er bemerkte, dass er mit seinem Grundschulfreund Paul Simon gut harmonierte. Sein zweites Duo gründete er einige Jahrzehnte später, als er feststellte, dass die Chemie mit seinem ältesten Sohn Art Garfunkel Jr. ähnlich war. Nachdem sie jahrelang gemeinsam auf Konzertbühnen auf der ganzen Welt aufgetreten waren, veröffentlichten sie letzten Monat ihre Debüt-LP „Father and Son“. Sie haben sich selbst „Garfunkel and Garfunkel“ genannt.

Im Moment sitzen Garfunkel and Garfunkel in einem Konferenzraum im New Yorker Pierre Hotel, signieren Vinyl-Kopien von „Father and Son“ und blicken auf die Anfänge ihrer musikalischen Partnerschaft zurück. Die begann, als Art Jr. (damals noch als James Garfunkel bekannt) im Alter von nur 18 Monaten bei den Konzerten seines Vaters auf die Bühne kam. „Wir haben ihn an das Mikrofon gewöhnt“, sagt Art Sr. „Wenn man jung ist, hört man nur die Verstärkung im Hall, der durch das ganze Haus hallt, und das Mikrofon wird zum Spielzeug eines Kindes.“

„Man lobt es, wenn es gut ist, und man lässt es in Ruhe, wenn es nicht gut ist“

Art Jr. blieb während seiner gesamten Kindheit auf dieses Spielzeug fixiert und konzentrierte einen Großteil seiner Energie darauf, seine Stimme zu trainieren und Musik zu machen. Art Sr. entmutigte ihn nie. „Ich habe ihn gelobt, wenn er etwas Gutes gemacht hat“, sagt er. „Habe Dinge, mit denen ich nicht einverstanden war, in Ruhe gelassen. Und ich habe von dem Psychologen B.F. Skinner über Experimente mit weißen Ratten gelernt. Man lobt es, wenn es gut ist, und man lässt es in Ruhe, wenn es nicht gut ist.“

Im Laufe der Jahre wurde Art Jr. ein fester Bestandteil der Bühnenshow seines Vaters. Er half ihm, Töne zu treffen, die nicht mehr in seiner Reichweite lagen. Als Teenager zog er nach Deutschland. Lernte die Sprache und begann schließlich, Simon-and-Garfunkel-Klassiker auf Deutsch vor begeisterten Menschenmengen zu singen. 2021 veröffentlichte er die LP „Wie du – Hommage an meinen Vater“ [Just Like You – A Tribute to My Father]“.

„Ich denke, dass die Sensibilität von Simon und Garfunkel gut zur deutschen Denkweise passt“, sagt Art Jr. „Irgendwie ist weniger mehr. Zwei Männer kommen ohne viel Aufhebens auf die Bühne und singen mit ihren echten Namen. Das ist die deutsche Direktheit. Der Folk passt gut dazu.“

Garfunkel & Garfunkel – „Time after Time“:

Die Idee, ein richtiges Garfunkel-and-Garfunkel-Album aufzunehmen, spukte die ganze Zeit in ihren Köpfen herum, und letztes Jahr beschlossen sie, sie endlich in die Tat umzusetzen. „Der schreckliche Gedanke, es nicht zu tun, hat mich dazu gebracht, es zu tun“, sagt Art Jr. „Wir hatten das Bedürfnis, das jetzt zu verwirklichen und uns beide zu dokumentieren, was schließlich zu dieser aufregenden neuen Sache führte.“

Bei der Auswahl der Songs für das Projekt tendierte Art Sr. zu Klassikern aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, darunter „Let It Be Me“ von den Everly Brothers, „Blackbird“ von den Beatles, „Father and Son“ von Cat Stevens und „Vincent“ von Don McLean. Art Jr. entschied sich für Songs aus den Achtzigern, die sein Vater nicht so gut kannte. Darunter „Here Comes the Rain Again“ von Eurythmics und „Time After Time“ von Cyndi Lauper. „Für mich“, sagt Art Sr., „hat die Musik nach den Sechzigern nachgelassen. Ich bin ein Mann der Schallplatte.“

„Und ich bin ein Achtziger-Jahre-Typ„, fügt Art Jr. hinzu. ‚Und ‘Time After Time“ ist jetzt einer der Lieblingssongs meines Vaters auf der Platte.“

Eine üppige, symphonische Kulisse für den Gesang von Garfunkel und Garfunkel

Die Songs mögen aus vergangenen Jahrzehnten stammen. Aber Art Jr. war es wichtig, einen modernen Sound zu haben. Deshalb wandte er sich an den deutschen Songwriter/Produzenten Felix Gauder, den italienischen Streicherarrangeur Davide Rossi und den Produzenten/Mixer Ash Howes, der bereits mit One Direction, Dido und Ellie Goulding zusammengearbeitet hat. Sie schufen eine üppige, symphonische Kulisse für den Gesang von Garfunkel und Garfunkel. „Ich wollte ein modernes Orchesteralbum und dachte, dass mein Vater mir diesen Wunsch höchstwahrscheinlich erfüllen würde“, sagt Art Jr. „Er fand die Idee großartig.“

Art Sr. nahm seine Vocals in der Power Station in New York City zusammen mit Art Jr. und Gauder auf, die das Album in Stuttgart fertigstellten. „Ich habe ihnen die Erfahrung überlassen und stand am Mikrofon, während sie als Produzenten fungierten“, sagt Art Sr. „Und es wurde zu dem, was es ist, ohne meine Regie, sondern durch ihre Regie.“

Garfunkel & Garfunkel – „Blue Moon“:

Das einzige Lied auf dem Album aus dem Simon-and-Garfunkel-Katalog ist „Old Friends“. „Schon die ersten Akkorde von ‚Old Friends‘ sind großartig“, sagt Art Sr. „Paul Simon war ein Mann in seinen Zwanzigern und hatte die Reife, um zu vermitteln, wie furchtbar seltsam es ist, 70 zu sein. Das in so jungen Jahren mit dieser fortgeschrittenen Reife auf so berührende Weise zu schaffen, ist außergewöhnlich.“

Sie werden „Old Friends“ zusammen mit einigen anderen S&G-Klassikern und Auszügen aus „Father and Son“ während einer einwöchigen Residenz im New Yorker Cafe Carlyle vom 12. bis 16. November spielen. Auf der Bühne werden sie von Art Jr.s kleinem Bruder Beau und ihrer Mutter Kathryn Garfunkel begleitet. (Sie treten als The Garfunkels auf, im Gegensatz zu Garfunkel, Garfunkel, Garfunkel und Garfunkel.)

„Es werden alle Permutationen und Kombinationen von vier talentierten Menschen genutzt“

The Garfunkels werden von dem Gitarristen Tab Laven sowie einem Pianisten und einem Schlagzeuger begleitet. „Ich habe eine grobe Setlist erstellt und brenne darauf, sie zu definieren und daraus eine definitive Setlist mit 17 Songs zu machen“, sagt Art Sr. „Es ist eine einstündige Show. Es werden alle Permutationen und Kombinationen von vier talentierten Menschen genutzt. Beau ist ein wunderbarer Harfenspieler und wird das spielen. Er wird auch „Danny Boy“ singen. Ich denke, wir werden mit „Let It Be Me“ eröffnen.“

Art Sr. hat seit dem Ausbruch von Covid im Jahr 2020 nur sehr selten live gespielt, und die Shows sind eine Art Testlauf für zukünftige Auftritte. „Ich habe das Gefühl, dass ich nach diesen fünf Shows von der Bühne komme und sage: ‚Das war großartig‘, sagt er. „Es sollte mich daran erinnern, wie viel Spaß es immer gemacht hat. Und das sollte zu mehr Auftritten führen.“

Aber erwarten Sie nicht, dass die ganze Familie auf Tournee geht. „Dies ist eine einmalige Familienshow, die wir gerne von Zeit zu Zeit machen würden“, sagt Art Jr. „Und doch Garfunkel und Garfunkel sind ein dynamisches Duo.“