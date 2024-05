Disturbed veröffentlichten „The Sound of Silence“ 2015 auf ihrem sechsten Studioalbum „Immortalized“. Nun erreichte das Musikvideo zum Track über eine Milliarde Klicks auf YouTube. Das schaffte die Originalversion von Simon & Garfunkel nicht.

Disturbeds Coverversion toppt Simon & Garfunkel-Hit

Das Folk-Rock-Duo Simon & Garfunkel veröffentlichte „The Sound of Silence“ ursprünglich 1964 auf ihrem Debütalbum „Wednesday Morning, 3 A.M.“. Während das meistgesehene Video von dem Song bei ihnen rund 134 Millionen Aufrufe hat, schafft es sogar Disturbeds Live-Performance des Tracks in der US-amerikanischen Talkshow „Canon“ mit 146 Millionen Klicks Simon & Garfunkel zu überholen. Paul Simon: „Wirklich starker Auftritt bei Conan neulich. Das erste Mal, dass ich euch live gesehen habe. Nice. Danke.“ Draiman antworte, dass er sich geehrt fühle und dass ihm das Kompliment „die Welt“ bedeute: „ Wir haben nur gehofft, der Brillanz eines der größten Songwriter aller Zeiten zu huldigen und sie zu ehren.“

Der Eine-Milliarde-Club

Neben Disturbed erreichten auch Bands wie Radiohead mit ihrem Video zu „Creep“ und Hoobastank mit „The Reason“ über eine Milliarde Aufrufe auf YouTube. Auch der Hit „Eye of the Tiger“ von der Rockband Survivor reiht sich in die Liste der Eine-Milliarde-Aufrufe ein. Mit insgesamt 984 Millionen Klicks, stehen Evanescence mit „My Immortal“ aus ihrem Debütalbum „Fallen“ (2003) ebenfalls kurz davor, bald ein Mitglied des Clubs zu werden.

Disturbed spielen 2024 noch auf drei Festivals, die allerdings alle in den Vereinigten Staaten stattfinden. Doch Gitarrist Dan Donegan kündigte bereits an, dass die Band eine Tour zum 25-jährigen Jubiläum ihres Multiplatin-Debütalbums „The Sickness“ im Jahr 2025 in Betracht zieht. Weitere Informationen dazu gibt es bislang nicht.