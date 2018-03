Ein Artikel aus dem ROLLING-STONE-Archiv

100.000 Menschen waren an jenem Nachmittag am 19. September im Jahr 1981 vor der vergleichsweise schlichten Bühne versammelt, als Simon und Garfunkel wieder Freunde wurden. Das Fluidum von Versöhnung, Rückbesinnung und Pot lag über dem Gelände (man dankte damals schon den Feuerwehrleuten, der Polizei und dem Bürgermeister), und tatsächlich lieferten die beiden Antipoden eine wunderbare Performance: von den Anfängen mit „Wake Up, Little Suzie“ über die Hits „The Sound Of Silence“ und „Mrs. Robinson“ bis zu Simons Solo-Songs „Late In The Evening“, „Still Crazy After All These Years“und „50 Ways To Leave Your Lover“ ist alles bewegend.









Killer-Szene: Art Garfunkel legt am Ende seinem viel kleineren und viel begabteren Partner die Hand auf den Rücken.