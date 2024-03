John Grant live auf „The Art Of The Lie“-Tour 2024

Der amerikanische Sänger und Songwriter John Grant geht im Oktober und November auf Tournee im UK und Europa und kommt auch für zwei Konzerte nach Deutschland. ROLLING STONE präsentiert.

Neues Album und neue Single

John Grant wird am 14. Juni sein neues Album „The Art of The Lie“ veröffentlichen. Die Arbeit an der Platte, die elf Titel umfasst, begann im Herbst 2022, nachdem der Sänger in London den Produzenten und Komponisten Ivor Guest traf und ihn einlud, an seinem nächsten Album zu arbeiten. In einer Erklärung sagte er, es gehe „zum Teil um die Lügen, die die Menschen verbreiten, und um die Zerbrochenheit, die sie erzeugen, und darum, wie wir durch diese Lügen verzerrt und deformiert werden.“

Vor dem neuen Album des Musikers erschien am Dienstag, den 19. März bereits die erste Single-Auskopplung der Platte mit dem Titel „It’s A Bitch“. Grant sagte zu dem Song: „Es war ein Riesenspaß, diesen Track zu machen, bei dem es einfach darum geht, Spaß mit Worten, Synthesizern und coolen Rhythmen und Basslinien zu haben und sich auch über das Unwohlsein nach der COVID-Krise lustig zu machen.“

Hier in „It’s A Bitch“ reinhören:

Zwei Konzerte in Deutschland

John Grant kommt im Rahmen seiner Tour auch für zwei Termine nach Deutschland. Er wird am 06. November in der Kulturkirche in Köln und am 07. November im Columbia Theater in Berlin spielen. Die Tickets für die Shows sind auf der Webseite des Künstlers erhältlich.