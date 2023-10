ROLLING-STONE-POLL 2023: Mitmachen, Preise absahnen!

Gesucht: Ihre Favoriten 2023!

Der Leser-Poll: Wir möchten wissen, was Ihnen in diesem Jahr am besten gefallen hat. Wer mitmacht, kann natürlich auch etwas gewinnen:

Lautsprecher MOVE 2 (Sonos) Der portable Premium-Speaker für den besten Stereo-Sound von Sonos – raumfüllend, mit klaren Stimmen und dynamischen Bässen. Der Move 2 sieht nicht nur sehr gut aus, er ist auch robust und wasserfest. Und der Akku hält bis zu 24 Stunden!

Der tragbare Outdoor-Speaker hat jetzt einen noch besseren Klang und eine längere Laufzeit dank integriertem Akku – das perfekte Soundsystem für drinnen und draußen.

Kopfhörer: REAL BLUE PRO (Teufel) Teufels bisher klangstärkster Kopfhörer mit über 40 Stunden Akku-Laufzeit, dreistufig regelbarem Active Noise Cancelling und Transparenzmodus bietet auch ein besonders breites Stereo-Panorama. 3 x CD Neil Young „Chrome Dreams“ (Warner)

3x Buch: Birgit Fuß „R.E.M.: Life And How To Live It“ (Andreas Reiffer)

3 x CD Gary Moore „Back To The Blues“ (BMG)

1 x 2-LP-Set Frank Zappa „Mudd Club/ Munich ’80“ (Universal)

10 x Postkarten-Sets Bob Dylan (Sony – nicht im Handel erhältlich! )

3 x Buch Bob Dylan „Die Philosophie des modernen Songs“ (C.H.Beck)

3 x Buch Paul McCartney „1964. Augen des Sturms“ (C.H.Beck)

2 x Buch Johnny Cash „The Life In Lyrics“ (btb)

1 x 4-LP-Box The Who „Who’s Next/Life House“ (Universal)

1 x 3-LP-Box Genesis „BBC Broadcasts“ (Universal)

So machen sie mit:

Stimmen Sie auf per unten stehendem Formular ab oder schicken Sie Ihre Favoriten 2023 in den Kategorien Album, Single, Band, Solokünstler:in, Newcomer, Live-Act, Podcast, Serie, Film und Buch nebst Namen, Adresse und Wunschgewinn bis zum 30. November an: post@rollingstone.de, Betreff: „Poll 2023“.

Bei Online-Abstimmung: Nach Ausfüllen der Kategorie werden Sie auf eine Unterseite weitergeleitet, wo Sie ihre Adressdaten eingeben können.

Viel Erfolg!