ROLLING-STONE-POLL 2022: Mitmachen, Preise absahnen!

Gesucht: Ihre Favoriten 2022!

Der Leser-Poll: Wir möchten wissen, was Ihnen in diesem Jahr am besten gefallen hat. Wer mitmacht, kann natürlich auch etwas gewinnen

Boomster (Teufel)

Der tragbare Outdoor-Speaker hat jetzt einen noch besseren Klang und eine längere Laufzeit dank integriertem Akku – das perfekte Soundsystem für drinnen und draußen.

Ray (Sonos)

Die neue Soundbar Ray von Sonos. Mit Distortion-Technologie für den perfekten Raumklang. Via WLAN sind Radio, Podcasts und Hörbücher über die Stramingdienste zu empfangen.

10 x Postkarten-Sets

Bob Dylan (Sony)

Nie im Handel erhältlich: Ein Konvolut von zwölf Promotion-Postkarten von Sony Music mit Motiven aus allen Phasen von Bob Dylans Karriere.

Signierte 4-LP-Box

Die Toten Hosen „Alles aus Liebe“ (JKP)

Die limitierte und nummerierte 4-LP-Box „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“: besonders wertvoll, weil offiziell ausverkauft – und von der Band handsigniert!

8-CD-Box

Frank Zappa „The Mothers 1971“ (Universal)

Frank Zappa und die legendäre Besetzung der Mothers von 1971, die eine Europa-Tour unternahm, Plattenaufnahmen machte und Ende des Jahre schon Geschichte war.

1 x

Jean-Marie Potiez

„ABBA: Die Diskographie“ (Heel Verlag)

1 x

Jeff Tweedy „Wie schreibe ich einen Song“ (Heyne Hardcore)

3 x

The Kinks „Muswell Hillbillies“ (Universal, Doppel-CD)

3 x

Billy Joel „Live At Yankee Stadium 1990“ (Sony, Doppel-CD)

3 x

Creedence -Clearwater Revival„At The Royal Albert Hall“ (Universal, CD)

3 x

John Cougar -Mellencamp „Scarecrow“ (Universal, CD)

3 x

Birgit Fuß „Die Toten Hosen. 100 Seiten“ (Reclam)

3 x

Birgit Fuß „Jim Morrison. 100 Seiten“ (Reclam)

So machen sie mit:

Stimmen Sie per unten stehendem Formular ab oder schicken Sie Ihre Favoriten 2022 in den Kategorien Album, Single, Band, Solokünstler:in, Newcomer, Live-Act, Podcast, Serie, Film und Buch nebst Namen, Adresse und Wunschgewinn bis zum 27. November an: post@rollingstone.de, Betreff: „Poll 2022“.

Nach Ausfüllen der Kategorie werden Sie auf eine Unterseite weitergeleitet, wo Sie ihre Adressdaten eingeben können.

Viel Erfolg!