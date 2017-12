ROLLING STONE präsentiert: A.R. & Machines live 2018

Anfang 1970 stöpselte Achim Reichel seine Gibson Firebird in ein Tonbandgerät, um eine kurze Melodie als Memo aufzunehmen. Als er sich später die Aufnahme anhört, rauschen plötzlich die Gitarren, denn sein Gerät spielt ihm in Dauerschleife Echos der Tonfolge vor. Ohne es zu wissen hatte der Musiker den Loop entdeckt. Für Reichel der Anfang eines Experimentierfeldes, das er nie mehr verlassen wollte.

Weiterlesen Wonderland Wonderland Band Nº 1 1967 aus Mitgliedern von The Rat­tles, The Tonics und The Summer Set geformt und von Achim Reichel gegründet, ist Wonderland wohl das wunderlichste Supergroup-­Projekt jener an Supergroups nicht eben armen Zeit. Mit dem von James Last produ­zierten Song „Moscow“, einer Liebesgeschichte in Zeiten des Kalten Krieges, gelang sogar ein Chart-Hit; anschließend ging es mit den […] Als Frontmann der Rattles und mit Wonderland wird er zu einem der Pioniere des Krautrock und frickelte unter dem Namen A.R. & Machines stets weiter an düsteren, geheimnisvollen, undefinierbaren Klängen. Zwischenzeitlich gerieten die Platten der Band („Grüne Reise“, „Echo“) allerdings in Vergessenheit – und seit einige Schallplatten zu Höchstpreisen gehandelt werden, wuchs bei Reichel die Sehnsucht, sie einem neuen Publikum zu präsentieren.

Sound-Demonstrationen

Frank Dostal, Reichels Langzeitpartner, schrieb 1971 über „Die Grüne Reise“: „’Die Grüne Reise‘ ist das erste hörbare Ergebnis einer neuen Auffassung von Musik. Wer sie hört, wird inspiriert: Optisch-akustische Visionen werden geformt, Klänge wiedergeboren, Aggressionen gelöst. Neue Gespräche. allein, mit anderen – ohne Sentimentalitäten. Revolutionsfern. Es wird empfohlen, diese Platte zu Massenveranstaltungen, Acid-Feten, Sound-Demonstrationen, euphorischen Höhenflügen, Liebesvereinigungen, politischen Veranstalten und als Filmmusik zu spielen.“

Klangkunstwerke, die moderner nicht sein könnten – und die A.R. & Machines 2018 auf Tour live spielen. Präsentiert von ROLLING STONE.

The Art of German Psychedelic: A.R. & Machines live 2018

04.04. Lübeck, Kulturwerft – Halle 9

09.04. Berlin, Admiralspalast

10.04. Hannover, Theater am Aegi

11.04. Köln, Philharmonie

12.04. Dortmund, Konzerthaus

13.04. Bremen, die Glocke

22.06. Hamburg, Stadtpark