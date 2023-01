ROLLING STONE präsentiert: Built to Spill auf Tour

Foto: Getty Images, Jeff Hahne. All rights reserved.

Doug Martsch, Sänger und Gitarrist vin „Built to Spill“ bei einem Auftritt im Mai 2022

Die amerikanische Band Built To Spill kommt für fünf Konzerte nach Deutschland. Sie spielen im Sommer in Köln, Hamburg, Berlin, München und Schorndorf. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Built To Spill Tourdaten

13.06. Köln, Gebäude 9

23.06. Hamburg, Knust

24.06. Berlin, Lido

03.07. München, Strom

04.07. Schorndorf, Manufaktur

Sänger Doug Martsch gründete die Gruppe 1992. Ihr Debüt-Album „Ultimate Alternative Wavers“ veröffentlichte sie ein Jahr später. Seitdem folgten zehn weitere Studioalben. 2022 erschient die aktuelle Platte „When The Wind Forget Your Name“.