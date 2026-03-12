Nicole Kidman: Details zur Scheidungsvereinbarung mit Keith Urban

Nicole Kidman will die Details ihrer Scheidung von Keith Urban weiterhin für sich behalten. In einem aktuellen Interview mit „Variety“ erklärte die Schauspielerin, ihr Fokus liege auf ihrer Familie. Darunter die beiden Teenagertöchter, die sie mit dem Country-Musiker hat.

„Ich werde mich immer auf das Gute zubewegen“, sagte Kidman. „Wofür ich dankbar bin, ist meine Familie – dass ich sie so erhalte, wie sie ist, und dass wir voranschreiten. Das war’s. Alles andere bespreche ich nicht, aus Respekt.“ Sie lebt nach wie vor in Nashville, trotz der Trennung. „Wir haben unser Leben hier“, sagte sie. „Ich bin seit 20 Jahren Teil dieser Stadt und dieser Gemeinschaft. Es ist mein Zuhause.“

Kidman und Urban waren 19 Jahre lang verheiratet, bevor sie ihre Scheidung im Januar 2026 finalisierten. Laut Gerichtsunterlagen verzichteten beide auf Unterhaltszahlungen. Als Scheidungsgrund gaben sie unüberbrückbare Differenzen an. Die Scheidungsvereinbarung legt fest, dass Kidman und Urban „nicht schlecht übereinander oder über Mitglieder der Familie des anderen Elternteils sprechen“ werden und „jedes Kind ermutigen werden, den anderen Elternteil weiterhin zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen“.

Kidman: „Wir sind eine Familie“

„Ich halte an der Haltung fest: ‚Wir sind eine Familie‘ – und das werden wir weiterhin sein. Meine wunderschönen Mädchen, meine Lieblinge, die plötzlich Frauen sind“, sagte Kidman. Das Paar war eine Zeit lang getrennt, bevor Kidman im September 2025 die Scheidung einreichte. „Letztes Jahr war ich still“, sagte sie. „Ich hatte andere Dinge um die Ohren. Ich hatte mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen.“

Die Schauspielerin hatte sich bis jetzt öffentlich nicht zur Trennung geäußert. Urban hat sich noch gar nicht dazu geäußert. Im vergangenen Juli brach der Sänger in Australien ein Radiointerview ab, nachdem die Moderatoren ihn nach den intimen Szenen gefragt hatten, die Kidman für ihre Arbeit dreht. Zu ihren aktuellen Projekten zählen „Practical Magic 2“ sowie die beiden TV-Serien „Scarpetta“ und „Margo’s Got Money Troubles“. Urban veröffentlichte sein jüngstes Album „High“ im Jahr 2024.