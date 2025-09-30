Wer ist eigentlich Keith Urban?

Fast zwei Jahrzehnte waren Nicole Kidman und Keith Urban ein Traumpaar. Hollywood und Country-Welt. Film und Musik. Australien und Neuseeland. Wie es heißt, ist die Ehe der beiden am Ende, Urban ist bereits aus dem gemeinsamen Anwesen ausgezogen.

Während Nicole Kidman ein weltweites Publikum seit „BMX-Bande“ für sich einnahm, ist Keith Urban einem deutschen Publikum vor allem als Gatte der Schauspielerin bekannt. Vielleicht zu Unrecht, denn der Sänger gilt in den USA, wo er seit Jahren in Nashville lebt, als charismatischer, humorbegabter Star der Coutry-Pop-Szene.

Seine Musikerkarriere begann für den gebürtigen Neuseeländer in Australien. Zunächst spielte er als Studiomusiker und mit seiner Band The Ranch, bevor 1999 sein erster US-Solo-Erfolg folgte. Mit dem Album „Golden Road“ (2002) und Hits wie „Somebody Like You“ gelang es ihm, in die Herzen des amerikanischen Publikums zu kommen. Der Lohn: 4 Grammys und allein 19 Nominierungen.

Country – Rock – Pop

Urban arbeitete mit Pink, Carrie Underwood und Dolly Parton zusammen und hatte Chart-Erfolge mit fast allen Studioalben. Mit seiner sanften, klaren Stimme und einer cleveren Sensibilität für die Vermischung verschiedener musikalischer Stile gelang es ihm über die Jahre, seine Lieder über Liebe, Verlust, Alltag und Sehnsucht nie altmodisch klingen zu lassen. Seine musikalische Identität hat nichts Ländliches an sich, sie ist – ja! – urban.

Dass er nebenbei auch Stadion-Rock-Hymnen und Radio-Pop-Refrains im Gepäck hat (immer auch mit countrytypischen Instrumente wie Banjo und Pedal Steel), machte es ihm leicht, viele Fans zu finden. Unterschätzt werden zuweilen seine Qualitäten an der Gitarre und sein offener, herzlicher Humor. So plaudert er auch gerne einmal über zerschlissene Hosen bei Auftritten und signierte bei einem Konzert eine Beinprothese, die dann fürs Crowdsurfing weitergereicht wurde.

Neben seiner Musikkarriere machte Urban auch als Juror bei „The Voice Australia“ und „American Idol“ (USA) von sich reden. Aufmerksamkeit erregte er zudem mit der öffentlichen Beichte, wie er mit Alkoholsucht zu kämpfen hatte und sie – nicht zuletzt mit der Hilfe von Nicole Kidman – überwand.

Urbans Bodenständigkeit ist ein wichtiger Teil seiner Story: Bevor er berühmt wurde, spielte der Sänger einmal mit seiner Band auf dem Gepäckband in einem winzigen Flughafen in Australien. Dafür legten sie über das Gepäckkarussell ein ganz schmales Stück Teppich. Auf dem bauten sie ihre Geräte auf, absolvierten einen kurzen Soundcheck und legten los. Wie der Mini-Gig zustande kam, weiß heute niemand mehr, aber Urban nimmt an, dass ihr Manager dies als Deal ausgehandelt hatte, um zu weiteren Konzerten fliegen zu können.