Scheidung Nicole Kidman / Keith Urban: Die Aufteilung

Nicole Kidman und Keith Urban haben ihre Scheidung offiziell abgeschlossen. Laut online einsehbaren Gerichtsunterlagen einigte sich das ehemalige Paar darauf, sowohl auf Ehegattenunterhalt als auch auf Kindesunterhalt zu verzichten.

Scheidungsvereinbarung und Sorgeregelung

Die Scheidung wurde am Dienstag, dem 6. Januar, vor einem Gericht in Nashville rechtskräftig. Etwas mehr als drei Monate nachdem Kidman und Urban ihre Trennung bekannt gegeben hatten.

Das Paar hatte im Juni 2006 geheiratet und war 19 Jahre lang zusammen. Kidman reichte am 30. September die Scheidung ein und nannte unüberbrückbare Differenzen als Grund.

Wie „People“ berichtet, sieht die Vereinbarung vor, dass beide Parteien ihre jeweiligen Anwalts- und Verfahrenskosten selbst tragen. Zudem wurde ein Erziehungsplan für die beiden gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) festgelegt, die überwiegend bei Kidman leben werden.

Gemeinsame Verantwortung und gegenseitiger Respekt

Beide Eltern behalten die gemeinsame Verantwortung für grundlegende Entscheidungen im Leben ihrer Töchter. In der Vereinbarung heißt es außerdem, Kidman und Urban „werden nicht schlecht übereinander oder über Familienmitglieder des jeweils anderen Elternteils sprechen“ und „jedes Kind dazu ermutigen, den anderen Elternteil weiterhin zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen“.

Vertreter von Kidman und Urban reagierten zunächst nicht auf Anfragen von ROLLING STONE.

Aktuelle Projekte von Kidman und Urban

Kidman war im vergangenen Jahr in dem Film „Holland“ zu sehen und fungierte zudem als Executive Producer der australischen TV-Serie „The Last Anniversary“. Für dieses Jahr sind mehrere Projekte angekündigt, darunter „Practical Magic 2“ sowie die Serien „Scarpetta“ und „Margo’s Got Money Troubles“.

Keith Urban veröffentlichte 2024 sein jüngstes Album „High“. Einen Großteil des vergangenen Jahres verbrachte er auf Tournee durch Nordamerika, die Mitte Oktober endete.