ROLLING STONE präsentiert: Caetano Veloso live 2019

Foto: Getty Images, Mauricio Santana. All rights reserved.

Caetano Veloso kommt mit seinem aktuellen Album „Ofertório“ nach Deutschland. Mit seinem „Tropicalismo“-Stil wird der Sänger auf seiner Tour von seinen drei Söhnen Moreno, Zeca und Tom begleitet. ROLLING STONE präsentiert exklusiv das Konzert in Berlin.

Veloso hat bis heute insgesamt 46 Alben aufgenommen. Darunter ist auch der Meilenstein „Tropical Truth: A Story of Music and Revolution in Brazil“.

Das Album von 2002 setzte den Maßstab für andere Künstler des Stils und entwickelte die Definition des Genres „Tropicalismo“ weiter.

Caetano Veloso live 2019

25.06. Berlin, Tempodrom

Weitere Infos hierzu gibt es bei: FKP Scorpio