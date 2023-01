ROLLING STONE präsentiert: Chuck Prophet & The Mission Express live 2023

Der kalifornische Musiker Chuck Prophet kehrt für eine Tour auf deutschen Boden zurück. Tickets gibt’s über Decorrecords.

Chuck Prophet & The Mission Express auf Tour 2023

17.04. CH-Zürich, El Lokal

18.04. Nürnberg, Kunst Kultur Quartier

19.04. Hamburg, Nochtspeicher

24.04. Berlin, Privat Club

25.04. Wesel, Karo

26.04. Heilbronn, Waldhaus

27.04. Rüsselsheim, Das Rind

Prophet ist Singer-Songwriter, Gitarrist und Musikproduzent. Der 59-Jährige wurde in den 1980er-Jahren bekannt als Mitglied der amerikanischen Band Green on Red. Nachdem er eine EP und acht Alben mit Green on Red aufgenommen hatte, veröffentlichte er 1990 sein erstes Soloalbum „Brother Brother Aldo“. Seine aktuelle Platte heißt „The Land That Time Forgot“ aus 2020.