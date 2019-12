ROLLING STONE präsentiert: Destroyer auf Tour 2020

Im Frühjahr geht Carlos Santana mit Band auf seine „Miraculous 2020 World Tour“ und spielt Fan-Favoriten von Woodstock bis „Supernatural“.

Santana wird 2020 für zwei ausgewählte Konzerte in Deutschland spielen: am 22. März in München und am 23. März in Köln. Auf der „Miraculous 2020 World Tour“ spielt der Latin-Rockstar die wichtigsten Songs seiner 50-jährigen Karriere, darunter Fan-Favoriten von Woodstock bis „Supernatural“ und viele mehr. Die Tour findet auch aus Anlass zweier Meilensteine Meilensteine statt: das 20-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des Albums „Supernatural“ und das 50-jährige Jubiläum der Veröffentlichung seines Großwerks „Abraxas“. Carlos Santana kann von sich stolz behaupten, in jeder Phase seiner Karriere einen großen Hit in den Charts platziert zu haben. Trotzdem wir er gemeinsam mit seiner Band,…