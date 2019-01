ROLLING STONE präsentiert: Element of Crime live 2019

Hurricane und Southside erweitern ihr Lineup: Jetzt weist das Zwillingsfestival sechs Headliner und rund 50 Bands auf.

Mit Macklemore und Tame Impala wurden zwei weitere Acts für Hurricane und Southside 2019 bestätigt. Damit sind für die Zwillingsfestivals vom 21. bis 23. Juni in Scheeßel und Neuhausen ob Eck sechs Headliner und rund 50 Künstler am Start. Ebenfalls nun am Start, in zweiter Reihe sind Interpol, Wolfmother, Royal Republic und Black Honey. Außerdem Parkway Drive, Descendents, La Dispute, Zebrahead, Pascow und Alex Mofa Gang. Für Elektro-Fans gibt's Klänge von Steve Aoki, Sofi Tukker und Moguai. Dazu kommen Christine And The Queens, Cigarettes After Sex, Faber, Alice Merton, Bear's Den und LAUV. Und: Die Höchste Eisenbahn, Leoniden, Alma, Enno Bunger,…