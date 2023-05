Jennifer Rostock: Jennifer Weist verzückt Fans mit „arschgeilem“ Foto

Jennifer Weist lässt keinen Zweifel daran: Die Sängerin steht auf und zu ihrem Körper. Das bewies sie jetzt auch mit einem Foto, das sie selbst als „arschgeil“ bezeichnete. Aktuell ist sie solo unter dem Namen Yaenniver auf Tour und spielt in den kommenden Tagen unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln.

Das Bild, das ihren freigelegten Po zeigt, hat der Fotograf Lutz Michen beim Auftritt in Dresden geschossen. In einem weiteren Post auf Instagram schreibt sie: „In Dresden ging der GIN IVER gestern runter wie Öl! Wir danken euch für unsere durchgeschwitzten Bühnenklamotten ❤️ Auch ein großes Dankeschön an Lutz Michen, der gestern so viele fantastische und besondere Fotos gemacht hat, dass ich noch einige weitere Postings brauchen werde, um sie euch alle zu zeigen.“

Als Yaenniver veröffentlichte Jennifer Weist 2022 das Album „Nackt“, zuvor waren auch der Song „Ich ficke jeden“ veröffentlicht worden, der das Thema Polyamorie ganz unverblümt angeht. Das Bandprojekt Jennifer Rostock pausiert seit 2018. „Es braucht nur mal etwas Luft zum Durchatmen, damit wir uns künftig wieder mit voller Hingabe dem Projekt Rostock widmen können“, ließen die Mitglieder damals in einem Statement verlauten. Eine endgültige Trennung sei dies also nicht.