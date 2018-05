ROLLING STONE präsentiert: Goat Girl

ROLLING STONE präsentiert die Konzerte der neuen Indierock-Sensation aus London: Goat Girl. Die Kollegen von „Musikexpress“ schreiben begeistert über die vier Künstlerinnen: „Sängerin Lottie hat eine dunkle Stimme, man denkt an Liz Phair und kramt die Geraldine Fibbers aus den dunklen Winkeln der Plattensammlung. Es steckt aber auch Postpunk-Flirren und Morricone-Drama in dieser fabelhaften Musik“, und „es ist das Terrain, das Jeffrey Lee Pierce und Kid Congo Powers vor mehr als drei Jahrzehnten so quälend beacker­ten.“

Die Stücke ihres Debüts stellen Goat Girl nun live vor:

GOAT GIRL

19.-22.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

21.09. Berlin, Lido

Infos: www.fkpscorpio.com