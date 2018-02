ROLLING STONE präsentiert: Joel Sarakula auf Tour im Mai 2018

Joel Sarakula liefert den perfekten Soundtrack für die Popmusik der 70er und 80er. Sein neues Album „The Imposter“ glänzt mit ironischer Lässigkeit. Dazu passt, dass der Musiker für das Cover als nerdiger Spion posierte, der einen Old-School-Trenchcoat und ein Paar Kopfhörer trägt, die etwas oder jemanden abhören.

Ursprünglich aus Australien stammend, lebt Sarakula heute in London, wo er nirgendwohin geht ohne seine Brille und einer nicht ganz einfach zu definierenden Frisur. Nach seinem Debütalbum „The Golden Age" (2012) ist „The Imposter" sein zweites europäisches Album. „Manchmal psychedelisch, aber immer wieder souliger Retro-Indiepop", beschreibt Joel Sarakula seine Musik selbst. Die erste Single, „Northern Soul", war im gleichnamigen britischen Film zu hören und erzählte die Geschichte zweier langhaariger Teenager, die American Soul für sich entdeckten.

Auf der Bühne holt Joel Sarakula mit voller Absicht die 70er-Jahre zurück, das aber mit Stil und Grandezza. ROLLING STONE präsentiert seine Tour im Mai, die ihn in sieben deutsche Städte führt.

Joel Sarakula live 2018