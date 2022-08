Måneskin: Victoria de Angelis entblößt wieder Brüste auf Bühne

Die italienischen ESC-Gewinner Måneskin haben mit ihrem Hard-Glam-Rock inzwischen in ganz Europa eine Fan-Base aufgebaut. Derzeit erobern die Musiker Japan. Die Fans dort erleben, was auf Festivals und Konzerten hierzulande schon die Regel geworden ist: eine völlig entfesselte und freizügige Bassistin.

Victoria de Angelis ist nämlich inzwischen bekannt dafür, sich sowohl im Netz als eben auch auf der Bühne von allen Kleidern loszusagen, mindestens aber ihre Brüste zu entblößen. Sie sei eine Anhängerin der Free-Nipple-Bewegung, gab die 21-Jährige schon vor einiger Zeit zu. Das demonstrieren eben auch ihre Bilder auf Instagram, bei denen zahlreiche Sternchen zum Einsatz kommen müssen, um nicht den Account zu gefährden.

Bei Auftritten in Tokio und Osaka am Montag und Sonntag gab es dann weder Nippel-Schutz noch ein zumindest durchsichtiges Hemdchen für Victoria de Angelis. Vielleicht war es ihr ja auch einfach zu warm…

is it really a måneskin gig if vic doesn’t have her tits out? pic.twitter.com/K3JljwdJ5l

— ethan torchio his boyfriend (REAL)🌻🍀 (@silkylucifer) August 21, 2022