Lizzo kommt mit ihrem aktuellen Album „Cuz I Love You“ im November für drei Konzerte zu uns nach Deutschland – ROLLING STONE präsentiert.

Die 31-jährige Melissa Jefferson aka Lizzo zählt seit ihrem Debüt „Lizzobangers“ von 2013 zu einer der aufregendsten Künstlerinnen im Pop-Musikgeschäft.

Oder wie CNN die Musikerin beschreibt: „The musical artist you need to hear right now.“

Im Herbst macht die vor Selbstbewusstsein strotzende Sängerin dann noch einmal Station in Berlin – diesmal in der Columbiahalle. Dazu gibt sie zwei weitere Konzerte in Köln und München.

Kooperation

ROLLING STONE präsentiert: Lizzo live 2019

13.11. Köln, Palladium

14.11. Berlin, Columbiahalle

15.11. München, Tonhalle

Weitere Infos zur Tour gibt es bei Live Nation.