Selig auf Tour 2026 – Zusatzshow in Hamburg

Die deutschen Grunge-Legenden kündigen „The EPIC Years”-Tour an. Seit 1993 gehören sie zu den erfolgreichsten Gitarrenmusik-Vertretern dieses Landes und sind live seit eh und je echte Brecher. Als eine der wenigen Bands aus der VIVA-Ära, die bis auf ein Mitglied noch in Originalbesetzung unterwegs sind, bringen sie seit 2010 unermüdlich ihre Hits auf Deutschlands und Österreichs Bühnen. Ehrensache, dass die Musiker dies mit der immer gleichen Power tun.

Nachdem zuletzt Highlights aus 30 Karrierejahren auf dem Live-Programm standen, geht es nun um die Anfänge der Band. Im Frühjahr 2026 erscheint eine Vinyl-Box mit dem Debütalbum „Selig“, „Hier“ und „Blender“. Alle drei Platten stammen aus ihrer Zeit beim Sony-Label EPIC, das auch Pearl Jam und Rage Against the Machine vertrat.

Im Winter 2026 zelebrieren Selig also noch einmal die rauen, manchmal chaotischen ersten Jahre auf der Bühne, präsentiert von ROLLING STONE.

Selig live 2026 – Termine und Tickets

23.11.2026 DE-Frankfurt am Main /// Batschkapp

24.11.2026 DE-Leer /// Zollhaus

25.11.2026 DE-Bremen /// Schlachthof

27.11.2026 DE-Osnabrück /// Rosenhof

28.11.2026 DE-Düsseldorf /// zakk

29.11.2026 DE-Hannover /// Capitol

01.12.2026 DE-Essen /// Weststadthalle

02.12.2026 DE-Berlin /// Astra

03.12.2026 DE-Rostock /// M.A.U. Club

05.12.2026 DE-Leipzig /// ANKER

06.12.2026 DE-Stuttgart /// Im Wizemann

07.12.2026 DE-München /// Backstage

08.12.2026 AT-Wien /// Flex



10.12.2026 DE-Hamburg /// DOCKS (AUSVERKAUFT)

(AUSVERKAUFT) 11.12.2026 DE-Hamburg /// DOCKS

Tickets gibt es ab sofort HIER. Ausverkauft ist bereits der Gig am 10. Dezember in Hamburg. Dafür gibt es eine Zusatzshow am 11. Dezember.