First Aid Kit auf Tour 2026

Die beiden Schweden-Schwestern Klara und Johanna Söderberg bilden seit 2007 das Folk-Duo First Aid Kit. Mit dem Fleet-Foxes-Cover „Tiger Mountain Peasant Song“ und anderen selbst aufgenommenen Liedern wurden die Musikerinnen 2008 schlagartig bekannt, als sie sie auf YouTube einstellten. Der Lohn war ein Plattenvertrag.

Auf ihre Debüt-EP „Drunken Trees“ aus dem Jahr 2008 folgten die LPs „The Big, Black & The Blue“, „The Lion’s Roar“, „Stay Gold“, „Ruins“ und zuletzt 2022 „Palomino“. Nun gegen die Geschwister auf eine „Visions of The Past“-Tour, bei der viele Highlights aus ihrer Karriere gespielt und neu interpretiert werden.

Wer schon einmal einen Auftritt von First Aid Kit besucht hat, weiß, dass sich bei ihnen auf Tour die Musik mit einer Intensität entfaltet, die sich kaum konservieren lässt. Ihre Konzerte leben von Klarheit und Nähe, vom Wechselspiel zweier Stimmen, die einander Raum geben und zugleich zusammenhalten.

Im Herbst 2026 ist das Duo dann für drei Konzerte auch in Deutschland zu sehen, präsentiert von ROLLING STONE.

First Aid Kit live 2026: Termine und Tickets

23.11. Berlin, Theater des Westens

26.11. Heidelberg, Stadthalle

27.11. Düsseldorf, TonHalle

Tickets sind demnächst im Vorverkauf erhältlich.