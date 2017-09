ROLLING STONE präsentiert: Noel Gallagher live + neues Album „Who Built The Moon?“

Noel Gallagher meldet sich mit dem dritten Studioalbum seiner High Flying Birds zurück. „Who Built The Moon?“ erscheint am 24. November. Produzent ist David Holmes, zu den Gaststars auf der Platte zählen Johnny Marr und Paul Weller.

Inspirationen, sagte Gallagher, holte er sich diesmal von „französischem Psychedelic-Pop, Electro, Soul, Rock, Disco and Dance.“ Die neuen Stücke stellt der ehemalige Oasis-Kopf natürlich live vor.

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

08.04.2018 Hamburg, Mehr! Theater

09.04.2018 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

12.04.2018 München, Zenith

16.04.2018 Berlin, Max-Schmeling-Halle

17.04.2018 Wiesbaden, Schlachthof

Tracklist:

1. Fort Knox

2. Holy Mountain (Featuring Paul Weller on organ)

3. Keep On Reaching

4. It’s A Beautiful World

5. She Taught Me How To Fly

6. Be Careful What You Wish For

7. Black & White Sunshine

8. Interlude (Wednesday Part 1)

9. If Love Is The Law (Featuring Johnny Marr on harmonica)

10. The Man Who Built The Moon

11. End Credits (Wednesday Part 2)

Bonus track:

Dead In The Water (Live at RTÉ 2FM Studios, Dublin)