ROLLING STONE präsentiert: OMD live 2024

Die britische Synth-Band OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) kehrt mit neuem Album auf die deutschen Bühnen zurück. Sieben Hallen-Shows kündigten sie für Januar und Februar 2024 an, präsentiert von ROLLING STONE.

Erst vor kurzem konnten sich OMD-Fans über die Ankündigung ihres neuen Albums „Bauhaus Staircase“ freuen, das am 27. Oktober seinen Release feiert. Jetzt gibt es einen weiteren Grund zur Freude. Im Januar wird ihre EU- und UK-Tour starten und dabei werden sie auch sieben Stopps in Deutschland einlegen.

Begleitet werden sie dabei von Howard Jones und Walt Disco, letztere werden bei den Shows in Deutschland dabei sein. Einen Vorgeschmack auf das neue Album und die folgende Tour geben die zwei bereits vorab releasten Singles „Bauhaus Staircase“ und „Slow Train“.

Tourdaten für Deutschland

29.01.2024 – Jena, Sparkassen-Arena

30.01.2024 – Offenbach, Stadthalle

01.02.2024 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

02.02.2024 – Hamburg, Sporthalle

03.02.2024 – Chemnitz, Stadthalle

11.02.2024 – Leipzig, Haus Auensee

12.02.2024 – Berlin, Tempodrom

Der Vorverkauf startet am 20. September um 10 Uhr, Tickets werden hier erhältlich sein.