Rammstein live: Was man zum Ticket-Vorverkauf wissen muss

Till Lindemann mit Rammstein live in Helsinki

Auch im kommenden Jahr werden Rammstein in Deutschland zu sehen sein. Als Teil ihrer Europa-Tournee wird es vier Open-Air-Gigs geben, zwei in Dresden und zwei in Gelsenkirchen.

15.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

26.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Mittwoch, 18.10.2023, um 11:00 Uhr. Dabei gibt es allerdings etwas zu beachten, wie der Veranstalter vorher mitteilte. Ziel ist es, dass möglichst viele Fans die Möglichkeit bekommen, Rammstein live zu sehen. Heißt: Das Bunkern von Tickets wird verhindert.

Konkret bedeutet das, dass erst einmal Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ die Möglichkeit haben, Karten zu bekommen. Los geht der Ticketverkauf bereits ab Montag (16. Oktober) um 11:00 Uhr. Er läuft bis Dienstag (17. Oktober) um 11:00 Uhr.

Wichtig: Jedes LIFAD-Mitglied erhält maximal sechs Tickets pro Gig. Die Karten sind in diesem Segment streng limitiert. Es besteht also keine Garantie, dass man mit seiner Mitgliedschaft so viele Karten erhalten kann.

Weiter heißt es vom Veranstalter MCT: „Alle Informationen zu legitimierten Vorverkaufsseiten für den offiziellen Vorverkauf finden sich, pünktlich zum VVK-Start, unter rammstein.com/tickets. Bei allen anderen Ticketanbietern, die Rammstein-Tickets zum Kauf anbieten, handelt es sich um NICHT AUTORISIERTE Händler*innen. Rammstein-Tickets die von nicht autorisierten Händler*innen erworben werden, berechtigen nicht zum Eintritt.“

Rammstein live in Deutschland: Sind die Tickets personalisiert?

Empfohlen wird, sich bei Ticketanbietern vor dem Wunsch, Karten für Rammstein erwerben zu wollen, ein Kundenkonto anzulegen. Ansonsten ist die Chance, Tickets zu bekommen, geringer. Für die Konzerte in Deutschland sind sämtliche Tickets personalisiert. Der Name steht auf der Eintrittskarte und auch nur diese Person kann mit dem Ticket das Konzert besuchen. Jede Weitergabe der personalisierten Rammstein-Tickets ist laut Veranstalter untersagt.

„Für alle anderen Shows kann die für jedes Land maximal beim Kaufprozess angezeigte Anzahl an Tickets erworben werden“, heißt es weiter. Limitierungen für andere Länder werden noch bekannt gegeben.