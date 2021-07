ROLLING STONE präsentiert: Pixies live in Köln 2022

„Er hat Hamburg geprägt und Hamburg ihn.“

Pünktlich zum 75. Geburtstag von Udo Lindenberg kündigte die Hansestadt Hamburg am Montagmorgen (17. Mai) an, dass der Rocker zum Ehrenbürger seiner Wahlheimat erkoren werden soll. Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD begründete den Senatsbeschluss mit den Worten: „Er hat Hamburg geprägt und Hamburg ihn. Udo Lindenberg ist einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit.“ Ursprünglich kommt Udo Lindenberg aus Gronau in Westfalen. Er kam dort 1946 zur Welt und wuchs mit seinem älteren Bruder und Maler Erich Lindenberg sowie zwei jüngeren Schwestern auf. Doch als junger Mann zog es ihn Ende der 1960er Jahre nach Hamburg, wo er noch immer…