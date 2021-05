ROLLING STONE präsentiert: „Pure&Crafted“ mit Jake Bugg und The Hives

Rock am Ring und Rock im Park 2022: Hier kommen die ersten Acts.

Das zweite Jahr in Folge mussten die beiden Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ abgesagt werden. Doch: Die Termine für 2022 stehen fest. Die Events finden vom 03. bis zum 05. Juni 2022 statt. Außerdem wurden die ersten Acts bekannt gegeben. Headliner und weitere Acts Headliner für Rock im Park 2022: Green Day und Volbeat. Dazu diese Acts: Airbourne August Burns Red Billy Talent Black Veil Brides Boston Manor Boys Noize Broilers Bush Danko Jones Daughtry Digitalism Fire From The Gods Gang Of Youths Ice Nine Kills KAFVKA Korn Of Mice & Men Royal Republic Schmutzki Stick To…