Im Jahr 2016 veröffentlichte Steve Gunn „Eyes On The Lines“, sein erstes Album, im Januar 2019 folgte sein bahnbrechendes viertes Album „The Unseen In Between“, auf dem er mit seinen bisher komplexesten, selbst realisierten Songs seine eigene inneren emotionalen Landschaften erkundete. „‚The Unseen In Between‘ ist das zeitgenößischste Set, das Gunn je gemacht hat. Ein Sprung nach vorne“, sagte ROLLING STONE.

„Other You“ erscheint am 27. August 2021 und ist Steve Gunns sechstes Studioalbum. Es wurde während zweier Besuche in Los Angeles Ende 2020 und Anfang 2021 aufgenommen. Unter der Obhut des erfahrenen Produzenten Rob Schnapf (Beck, Elliott Smith, Cass McCombs, Kurt Vile) und in Zusammenarbeit mit dem Musiker und Co-Produzenten Justin Tripp. Dieser war bereits bei Gunns „Time Off“ und „Way Out Weather“ mit am Werk.

ROLLING STONE präsentiert: Steve Gunn live 2022

