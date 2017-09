ROLLING STONE präsentiert: Sven Regener auf Lesereise

„Wiener Straße“, der neue Roman von Sven Regener (erschien am 07. September), ist ein unruhig-nostalgischer Blick zurück in die 80er-Jahre. Frank Lehmann zieht in der Kreuzberger Wiener Straße gemeinsam mit der rebellischen Chrissie sowie den beiden Künstlern Karl Schmidt und H. R. Ledigt in eine Wohnung über dem Café Einfall. Österreichische Aktionskünstler, ein Fernsehteam, ein ehemaliger Intimfriseurladen, eine Kettensäge, ein Kontaktbereichsbeamter, eine Kreuzberger Kunstausstellung, der Kampf um die Einkommensoptionen Putzjob und Kuchenverkauf, der Besuch einer Mutter und ein Schwangerschaftssimulator setzen eine Kette von Ereignissen in Gang, die alle ins Verderben reißen. Bis auf einen!

Sven Regener wird sein neues Buch auf einer ausführlichen Lesereise vorstellen – präsentiert von ROLLING STONE.

Sven Regener auf Lesereise 2017