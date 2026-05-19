Kaufen: Offizieller Rum von Iron Maiden – und dann auch noch Konzerttickets gewinnen!

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Wer sich heute eine Flasche „The Rum of the Ancient Mariner“ bestellt, kauft nicht einfach nur einen Iron-Maiden-Rum. Die gemeinsam mit der Sierra Madre GmbH entwickelte Spirituose verwandelt die maritime Mythologie von „Powerslave“ in ein Sammlerobjekt zwischen Heavy Metal, Fantasy-Artwork und Caribbean Dark Rum.

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Benannt nach dem monumentalen Maiden-Epos „Rime of the Ancient Mariner“, knüpft der Blend direkt an Samuel Taylor Coleridges berühmtes Gedicht von 1798 an, das Steve Harris einst zu einem der ambitioniertesten Songs der Band inspirierte.

Das von Maiden-Stammillustrator Dan Mumford entworfene Label setzt diese Welt visuell fort: voller versteckter Details, nautischer Symbolik und düsterer Fantasie. Der Rum richtet sich damit nicht nur an Spirituosenfans, sondern vor allem an jene Maiden-Anhänger, für die selbst Band-Merch noch Teil einer größeren Erzählung ist.

Ticketverlosung für das Konzert in Hannover

Wer über vinoSCOUT bestellt und dabei den Promo-Code „Hammer“ unserer Verlagskollegen vom „Metal Hammer“ nutzt, nimmt außerdem an einer Ticketverlosung für das Iron-Maiden-Konzert am 2. Juni 2026 in Hannover teil. Unter allen Käuferinnen und Käufern werden zwei Tickets verlost; mit jeder zusätzlichen Flasche steigt die Gewinnchance. Die Aktion läuft bis einschließlich 25. Mai 2026 und richtet sich ausschließlich an Volljährige.

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vinoSCOUT beschreibt sich selbst als Plattform für Entdeckergeist und besondere Wein- und Spirituosenwelten. In diesem Fall trifft diese Idee erstaunlich gut auf Iron Maiden zu: eine Band, die seit Jahrzehnten ausufernde Konzeptwelten, historische Stoffe und fanatische Sammelleidenschaft miteinander verbindet.

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Teilnahmebedingungen

Die Aktion und der Promo Code gelten bis einschließlich Montag den 25. Mai 2026. Teilnahme ab 18 Jahren.

Weitere Teilnahmebedingungen sind einsehbar >>> HIER! <<<

vinoSCOUT steht für Entdeckergeist und vermittelt die Freude am Erkunden unbekannter und faszinierenden Weinwelten sowie Spirituosen. Auch Metal-Fans sind leidenschaftliche Entdecker. Zeit, diese Passionen zu vereinen!

Es handelt sich hierbei um ein Angebot der Firma Vinoscout GmbH. Mit dem Aufruf des Links www.vinoscout.de verlässt Du unsere Website. Die Nutzung der Website, das Angebot und die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegen den Regelungen und Geschäftsbedingungen der Vinoscout GmbH.