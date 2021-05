ROLLING STONE präsentiert: The Handsome Family live 2022

The Handsome Family kommen 2022 nach Deutschland. Bei der Band handelt es sich um das US-amerikanische Alternative-Country-Duo bestehend aus Brett und Rennie Sparks. Das Ehepaar lebt und arbeitet in Albuquerque in New Mexico.

Tourdaten für Deutschland & Schweiz

18.02.2022 Hannover, Café Glocksee

19.02.2022 Wiesbaden, Kesselhaus

20.02.2022 Köln, Artheater

22.02.2022 Hamburg, Knust

23.02.2022 Berlin, Kantine am Berghain

25.02.2022 Dresden, Beatpol

26.02.2022 München, Milla

27.02.2022 Reutlingen, Franz K.

28.02.2022 CH-Zürich, Papiersaal

Empfehlung der Redaktion Liste Das sind die 50 besten Country-Alben aller Zeiten Das sind die 50 besten Country-Alben aller Zeiten

Country, Folk und Gothic

Der vielseitige musikalische Zweierpack hat in den letzten Jahren nicht nur als Duo oder mit einer Band gespielt, sondern auch unter anderem zusammen mit Eliza Carthy (Folk), Charlie Louvin (Country) und Namen wie Nick Cave und Jarvis Cocker. In Deutschland treten sie u.a. in Köln, Berlin und München auf.

Ihr Lied Far From Any Road ist die Titelmelodie der ersten Staffel der HBO-Krimiserie True Detective.

Ihr letztes Album unter dem Namen „Unseen“ erschien 2016.