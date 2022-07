ROLLING STONE präsentiert The Thurston Moore Group live 2022

The Thurston Moore Group spielt im März 2023 sieben Shows in Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE. Die Deutschland-Tour startet am 17. März in Köln und endet am 23. März in Reutlingen. Alle weitere Termine und Locations gibt es auf der Homepage der Band und am Ende des Artikels.

Empfehlung der Redaktion The Thurston Moore Group: Neue Single und Deutschland-Tour

Falls Ihr euch einen Eindruck von den Live-Künsten der Gruppe machen wollt, findet Ihr ein Video ihres Konzerts im Ancienne Belgique Konzertsaal für zeitgenössische Musik in Brüssel, ebenfalls weiter unten.

Thurston Moore Group

Die Thurston Moore Group ist eine Band um den ehemaligen Sänger, Songwriter und Gitarristen von Sonic Youth, Thurston Moore. Zu den Mitgliedern der Thurston Moore Group gehören James Sedwards von Nought, Deb Googe von My Bloody Valentine und Steve Shelley von Sonic Youth. Bisher veröffentlichte die Band zwei Alben –„The Best Day“ (2014) und „Rock n Roll Consciousness“ (2017).

By The Fire Tour 2022

17.03.2023 Köln, Kulturkirche

18.03.2023 Dresden, Beatpol

20.03.2023 Berlin, Festsaal

22.03.2023 Bielefeld, Forum

23.03.2023 Hamburg, Kent Club

25.03.2023 München, Strom

26.03.2023 Reutlingen, Franz K.

Thurston Moore Group 2021 live in Brügge



„Rock n Roll Consciousness“ im Stream