Die Undertones gibt es nun schon seit mehr als 40 Jahren. Seit 1976 stehen die fünf Nordiren auf der Bühne und bleibe eine der ikonischen Bands des Punk. Mit „Teenags Kicks“ gelang ihnen einer der größten Hits des Genres und einer ganzen Bewegung.

1983 lösten sich die Undertones zwar erst einmal auf, doch 1999 ging es mit neuem Sänger (Paul McLoone) weiter. Und so schnell ist nicht Schluss! Erst 2016 gab es Jubiläumskonzerte und auch 2017 gibt es eine ausgedehnte Europa-Tournee. Nach Deutschland finden die Musiker allerdings erst 2018. Dann spielen sie in insgesamt vier deutschen Städten Gigs – präsentiert von ROLLING STONE.

The Undertones live 2018