Talk Talk feiern Reunion für einen Abend

Mit „The Colour Of Spring“ überwanden Talk Talk ihren Synth-Pop der ersten Jahre und fanden zu einem komplexen Art-Pop-Stil mit Anklängen von Jazz, Ambient, klassischer Musik, Folk und Blues. Er bildete das Gerüst für die darauf folgenden Klassiker „Spirit Of Eden“ und „Laughing Stock“.

Nun wollen die nach Mark Hollis‘ Tod im Jahr 2019 verbliebenen Mitglieder die Songs dieser Platte aus dem Jahr 1986 40 Jahre danach an einem Abend in London mit einem besonderen Konzert zelebrieren.

Am 5. September werden Simon Brenner, der Gründungs-Keyboarder der Band, sowie Phil Ramocon und Ian Curnow zu einem einmaligen Konzert im Londoner O2 Forum Kentish Town zusammenkommen, wo sie „The Colour Of Spring“ auch in voller Länge spielen werden.

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Talk Talk bekommen Verstärkung auf der Bühne

Mit dabei auf der Bühne sind dann auch Sophie Barker (Zero 7), Gale Paridjanian (Turin Brakes), Tim Eisenburg (Sweet Billy Pilgrim), Chris Hampson und Jacob Brown. Ed Harcourt und Fyfe Dangerfield von den Guillemots, die beide auch als Vorgruppen auftreten werden, werden ebenso sowie Mark Gardener von Ride bei einzelnen Songs mitwirken.

Tickets sind bereits erhältlich. Es gibt sie ab 36 Pfund (41 Euro).

ROLLING-STONE-Redakteur Arne Willander schrieb zu „The Colour Of Spring“: Ein damals zwar gefeiertes, aber viel zu selten besungenes Pop-Meisterwerk und eines der größten Alben der 80er Jahre: Mit der symphonischen, psychedelischen Wucht von „Life’s What You Make It“ und „Living In Another World“ übertrafen Talk Talk sogar ihre früheren Monster-Singles, „I Don’t Believe In You“ und das hingetupfte „April 5th“ sind ebenso prächtig. Allenfalls „Give It Up“ schaukelt sich nicht in die Stratosphären nie gehörter Pop-Symphonien auf.