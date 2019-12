ROLLING STONE präsentiert: Torres auf Tour 2020

Das wird Sie auch interessieren





Die in New York lebende Songwriterin Mackenzie Scott hat ein neues Soloprojekt und bringt am 31. Januar 2020 auf ihrem neuen Label unter dem neuen Namen Torres ein neues Album namens „Silver Tongue“ heraus.

Nach der Lead-Single „Good Scare“ gehört der Nachfolger „Gracious Day“ zu den berührendsten und direktesten Liebesliedern, die Torres je geschrieben hat. Die Single ist ein typisches Beispiel für ihr erstklassige Songwriting und versinnbildlicht „the brilliant, heartbroken optimism she’s able to conjure“ („Vulture“). Scotts Stimme schwebt über einer sternenklaren Landschaft, auf eine Weise, die das Alltägliche transzendiert und in das Jenseits eindringt, während sie Zeilen wie „Gracious day /You moved in like a wave of quiet grace /No surprise/Honey, I’m gonna love you all my life“ singt.

Wie das klingt, davon können Sie sich ab 31. Januar überzeugen, wenn die neue LP von Torres erscheint. Aber auch auf Tour, denn die Musikerin spielt die neuen Songs (und natürlich noch einige mehr) im kommenden Frühling 2020 in drei deutschen Städten, präsentiert von ROLLING STONE.

Torres live 2020