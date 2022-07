ROLLING STONE präsentiert: Watchhouse (früher Mandolin Orange) 2022

Watchhouse (früher Mandolin Orange) ist ein Folk-Duo aus North Carolina. Die Band besteht aus den Musikern Andrew Marlin und Emily Frantz, die miteinander verheiratet sind.

Watchhouse wurde 2009 in Chapel Hill, North Carolina gegründet und veröffentlichte bis dato sieben Studioalben. Zuletzt releasten sie am 13. August 2021 mit „Watchhouse“ ein selbstbetiteltes Projekt. Ihr findet den Stream zum Album am Ende des Artikels.

Darüber hinaus brachte Andrew Marlin als Solo-Künstler zwei Instrumental-Alben heraus. Am 5. Februar 2021 erschien „Witching Hour“. Darauf folgte am 19. Februar 2021 „Fable & Fire“.

Watchouse

Im April 2021 gab die Band bekannt, dass sie sich von Mandolin Orange in Watchhouse umbenannt hat. Dazu sagte Marlin: „Mandolin Orange wurde in meinem 21-jährigen Kopf geboren. Der Name ist nicht das, wonach ich strebe, wenn ich schreibe“, und dass der neue Name der Band seine wahren Absichten als Künstler widerspiegelt.

Watchouse kommen im November für vier Shows nach Deutschland. Folk-Fans können sie in Köln, Hamburg, Berlin und München erleben. Präsentiert von ROLLING STONE. Die Termine folgen im nächsten Absatz. Tickets gibt es hier.

ROLLING STONE präsentiert: Watchhouse live 2022

10.11. Köln, Stadtgarten

11.11. Hamburg, Knust

17.11. Berlin, Heimathafen

19.11. München, Freiheit

Hier seht Ihr die Live-Version von „Harvest Moon“

Hier könnt ihr das aktuelle Album „Watchhouse“ hören