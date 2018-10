Wie klingt die Musik in 20 Jahren, auf welchen Geräten werden wir sie hören? Schreiben Roboter die Songs der Zukunft, wie wichtig werden Wearables – und werden unsere Urenkel noch Beatles oder Stones hören?

Auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg, dem wichtigsten europäischen Branchentreff, haben Songwriter, Produzentinnen und Musikmanager einen Blick in die Zukunft gewagt – wie Linda Perry, früher Sängerin der 4 Non Blondes, heute viel beschäftigte Songschreiberin und Produzentin, die Fragen des ROLLING STONE beantwortet, sehen Sie hier.