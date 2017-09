ROLLING STONE Weekender 2017: Timetable steht

The Barr Brothers mussten ihren Auftritt beim ROLLING STONE Weekender kurzfristig streichen. An ihrer Stelle wird nun Fortuna Ehrenfeld auftreten. Sein Konzert wird so nicht nur den glücklichen Gewinnern des Wohnzimmerkonzerts vorbehalten bleiben, sondern in größerem Rahmen im Witthüs stattfinden. Für das Wohnzimmerkonzert konnte der Singer-/Songwriter John Allen verpflichtet werden.

Weiterlesen ROLLING STONE Weekender 2017: Alle Infos zum Festival Vom 03. bis 04. November findet am Weissenhäuser Strand der ROLLING STONE Weekender statt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lineup, Tickets, Preisen und mehr. Für viele Fans, die sich jetzt schon auf unser Hausfestival vom 03. bis 04. November vorbereiten, gibt es aber auch sehr gute Nachrichten. So hat der Veranstalter inzwischen das Timetable bereitgestellt.

Freitag

Samstag

Alle Künstler im Überblick

MADNESS | GLEN HANSARD

RIDE | SPOON | GANG OF FOUR | CHUCK RAGAN | LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS

FRISKA VILJOR | STEVE GUNN AND THE OUTLINERS | KEVIN MORBY

JOCHEN DISTELMEYER | BENJAMIN BOOKER | BIRTH OF JOY

ISOLATION BERLIN | DIE REGIERUNG | ALGIERS | FORTUNA EHRENFELD

PARADISE | CAMERON AVERY | HURRAY FOR THE RIFF RAFF | ANDY SHAUF

THE DEAD SOUTH | THE RURAL JURAL | LOW ROAR | ROSTAM | KOLARS

ALBERT AF EKENSTAM | BLIND PILOT | ST. BEAUFORT

JOHN ALLEN (Wohnzimmerkonzert)

PERRY O’PARSON (Strandkonzert)

Lesungen: JOCHEN DISTELMEYER | NICHOLAS MÜLLER | ROBERT FORSTER