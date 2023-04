ROLLING STONE präsentiert: Wednesday – drei Live-Termine in Deutschland

Foto: Brandon McClain. All rights reserved.

Wednesday aus Asheville, North Carolina, kommen im Oktober und November für drei Termine nach Deutschland: nach Hamburg, Berlin und Köln. Fünf Studioalben sind von der Band bereits erschienen, das aktuelle am 7. April: „Rat Saw God“. Darüber sprechen auch Jan Jekal und Hella Wittenberg in einer Folge des neuen „ROLLING STONE Weekly“-Podcasts:

Die Gruppe besteht aus der Sängerin Karly Hartzman, dem Gitarristen Jake Lenderman, dem Lap-Steel-Spieler Xandy Chelmis und dem Schlagzeuger Alan Miller. Klanglich bewegen sich Wednesday zwischen Alternative Rock, Shoegaze und Country und wurden 2017 als persönliches Songwriting-Projekt von Hartzman gegründet.

Hier reinhören:

Wednesday live in Deutschland: die Tourtermine