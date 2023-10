Rolling Stone Weekly: Wir besprechen das neue Sampha-Album & „Killers of the Flower Moon“

„How high can a bird ever fly?“, fragt Sampha auf seinem neuen Album. Höhenflüge ist der britische R’n’B-Erneuerer auf jeden Fall gewöhnt. Nach seinem gefeierten Debüt „Process“ (2017) und einigen vielbeachteten Features kehrt Sampha mit „Lahai“ zurück, einer persönlichen Platte, die von seiner Vaterschaft inspiriert ist. „Ich bin Fan!“, sagt Chefredakteur Sebastian Zabel gleich zu Beginn der Besprechung. Wer es ausführlicher wissen will, höre die Folge! Und: Wir sprechen über „Killers of the Flower Moon“, den neuen Film von Altmeister Martin Scorsese, der gerade durchaus kontrovers diskutiert wird. Viel Vergnügen beim Hören!