TV-Tipp: Mit diesem Film wurde Lily Gladstone zum Star

Lily Gladstone könnte am kommenden Sonntag (10. März, in Deutschland in der Nacht zum 11. März) als erste Schauspielerin mit indigenen Wurzeln einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewinnen. Ausgezeichnet würde sie für ihre Leistung in Martin Scorseses „Killers Of The Flower Moon“. Die 37-Jährige hat allerdings in ihrer Kategorie auch starke Konkurrenz.

Ein unbeschriebenes Blatt ist Gladstone allerdings keineswegs. Zuletzt sorgte sie mit dem Sundance-Hit „Fancy Dance“ für Aufsehen. Auch in diesem Film geht es um das Schicksal amerikanischer Ureinwohner. Auf den Zetteln von Filmliebhabern tauchte sie aber vor allem 2016 mit der Indie-Perle „Certain Women“ auf. Das sensible Episodendrama von Kelly Reichardt ist am Mittwoch (06. März, 20:15 Uhr) bei arte zu sehen ist.

„Certain Women“: Leises Frauen-Portrait

Gladstone spielt darin eine Ranch-Arbeiterin namens Jamie und ist eine von drei Frauen, deren Leben in Montana beispielhaft in jeweils halbstündigen Segmenten gezeigt wird. Geschildert wird vor allem auch, wie isoliert die Protagonistinnen – neben Gladstone ist Laura Dern eine Anwältin und Michelle Williams eine Hausbauerin – leben. Eine Fahrt in die Stadt, bei der Jamie sieht, wie viele Autos vor einer Schule parken, nutzt sie zu einem spontanen Besuch. Dort hört sie den Vortrag einer gleichaltrigen Anwältin über Schulrecht (Beth, zurückhaltend wie einfühlsam dargestellt von Kirsten Stewart). Eigentlich versteht sie wenig von solchen Themen, aber beide kommen ins Gespräch und verabreden sich zu für ein Diner. Der Anfang einer Affäre, die Jamie sofort aus ihrem Leben zu reißen beginnt, aber nicht lange währt.

„Certain Women“ ist die Verfilmung dreier Kurzgeschichten der US-Schriftstellerin Maile Meloy, die vor allem mit ihrem Roman „Bewahren Sie Ruhe“ Bekanntheit erlangt hat. Kelly Reichardt gilt als eine der begabtesten Independent-Regisseurinnen der USA und besetzte Lily Gladstone auch für ihren gefeierten Prärie-Film „First Cow“. Auch Michelle Williams gehört zu den Begleiterinnen des außergewöhnlichen, zu großen Teilen minimalistisch gefilmten Werks von Reichardt. Sie ist Hauptdarstellerin in ihren Filmen „Wendy And Lucy“ und „Auf dem Weg nach Oregon“ (Meek’s Cutoff).