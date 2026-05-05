Das neue Rolling-Stones-Album „Foreign Tongues“ erscheint am 10. Juli 2026. Das gab die Band am Dienstagabend bekannt. Die Vorabsingle heißt „In the Stars“.

„The news you’ve all been waiting for!“, schreiben die Stones. „The Rolling Stones brand new studio album Foreign Tongues will be released on July 10 and is available to pre-order now on multiple formats. ‚Foreign Tongues‘ captures The Rolling Stones sound you know and love – rooted in blues, country, rock and classic Stones songwriting. New single In The Stars streaming now.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Rolling Stones haben auch einen Albumtrailer draußen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Store der Rolling Stones sind alle Formate zu finden und vorbestellbar – vom Vinyl-Bundle für 114,99 Euro bis zum Bundle mit CD und Tote Bag für 42,99 Euro.

Dazu gibt es die neue Single „In the Stars“ in diversen Tonträgerformaten und anderes Merchandise, wie Hoodies.

Der Versand von „Foreign Tongues“ erfolgt am 10. Juli.

Dies ist der Inhalt des fettesten Pakets, dem Vinyl-Boxset:

„Das limitierte Vinyl-Boxset enthält eine Gatefold-Hülle und schweres 180-g-gelbes Vinyl, ein ausklappbares Poster, einen 12-Zoll-Kunstdruck, eine Vinyl-Slipmat sowie eine Blu-ray mit Dolby Atmos, 5.1-Surround- und Hi-Res-Stereo-Audio. Bitte beachten Sie, dass jede Vinylplatte ein Unikat ist und die Farben leicht von der Abbildung abweichen können. „Foreign Tongues“, das unglaublich mitreißende neue Album der Rolling Stones mit 14 Titeln, erscheint weniger als drei Jahre nach dem von der Kritik gefeierten und mit einem Grammy ausgezeichneten Album „Hackney Diamonds“, das weltweit die Charts anführte und mit mehreren Platin-Auszeichnungen gekrönt wurde.

Vorausgegangen war die fröhliche und mitreißende Lead-Single „In The Stars“. „Foreign Tongues“ entstand in weniger als einem Monat in den Metropolis Studios in West-London, wo Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood erneut mit dem Grammy-Gewinner-Produzenten Andrew Watt zusammenarbeiteten. Das Ergebnis ist ein dynamisches und zukunftsweisendes Album, das den unverwechselbaren Sound der Band einfängt und gleichzeitig neue klangliche und textliche Wege beschreitet, wodurch ihr beispielloses Vermächtnis weiter gefestigt wird.

Das Album besticht durch herausragende Leistungen von Jagger, Richards und Wood sowie ihren wichtigsten Mitwirkenden, darunter Darryl Jones, Matt Clifford und Steve Jordan. Es enthält zudem einen Gastauftritt von Charlie Watts, der während einer seiner letzten Aufnahmesessions vor seinem Tod im Jahr 2021 eingefangen wurde. Weitere Beiträge stammen von einer beeindruckenden Riege von Gastkünstlern, darunter Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers.“