„Had a great time in Austria!“ – postete Mick Jagger nach dem Konzert seiner Rolling Stones in Spielberg. In Österreich absolvierte die Band nach den umjubelten Auftritten in Hamburg und München ihren dritten „No Filter“-Gig.

Es kommt nicht so oft vor, dass Jagger in den sozialen Medien Videos von sich in voller Tanz-Action zeigt. Genießen wir den Ausschnitt, den der 74-Jährige am heutigen Montag teilte.

Jagger hat „Great Time“ in Österreich: