Rolling Stones in Spielberg: Fotos, Setlist, Videos der Mega-Show

Weiter rollt die Europatournee der Rolling Stones: Am Samstag ging es in Spielberg nach Österreich. Mehr als 95.000 Fans schreckten auch vor gewaltigen Schlammassen nicht zurück, um die Band vor allem Klassiker aus den 60er-Jahren spielen zu hören. Während der Show fragte Mick Jagger wohl nicht zu Unrecht: „Wo sind meine Gummistiefel?“

Hier zeigt der 74-jährige Jagger, wie man alle jüngeren Tänzer in die Tonne tritt.

Weiterlesen Rolling Stones in Hamburg: Ab dann ist der Park wieder voll benutzbar Die Abbauarbeiten laufen noch auf Hochtouren, der Stadtpark in Hamburg soll nach dem Konzert der Rolling Stones aber bald wieder benutzbar sein. Zu hören gab es natürlich auch selten Gespieltes wie „She’s A Rainbow“, das die Musiker auf Wunsch eines Anhängers vom Stapel ließen. Für „Happy“ und „Slipping Away“ übernahm Keith Richards ausnahmsweise das Mikrophon. Gerührt bedankte sich der Gitarrist: „Wherever you’re from, to the heart!“

Zuvor gab es mit „Just Your Fool“ und „Ride ‘Em on Down“ auch zwei bereits mehrfach auf der Tour gespielte Cover-Songs (Buddy Johnson & Orchestra/Jimmy Reed).

>> Hier geht es übrigens zum München-Bericht: Fotos, Setlist, Videos aus dem Olympiastadion.

Setlist

Sympathy for the Devil

It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

Tumbling Dice

Just Your Fool (Buddy-Johnson-Cover)

Ride ‘Em on Down (Jimmy-Reed-Cover)

Under My Thumb

She’s a Rainbow

You Can’t Always Get What You Want

Paint It Black

Miss You

Happy

Slipping Away

Midnight Rambler

Honky Tonk Women

Street Fighting Man

Start Me Up

Brown Sugar

(I Can’t Get No) Satisfaction

Zugabe

Gimme Shelter

Jumpin’ Jack Flash

(via Setlist.fm)

Fotos

Videos

Jumpin’ Jack Flash

Sympathy For The Devil

Midnight Rambler

Gimme Shelter

Slipping Away