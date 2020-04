Rolling Stones: „Living in a Ghost Town“ – die limitierten Singles

Lesen Sie hier den Songtext zum ersten Rolling-Stones-Lied seit acht Jahren: „Living in a Ghost Town“.

Der erste neue Rolling-Stones-Song seit acht Jahren ist da: „Living in a Ghost Town“. Wie Mick Jagger im Interview erzählt, schrieb er den Song lange vor der Coronakrise – der Text über verlassene Städte und einer Gesellschaft ohne Kompass passt jedoch zur aktuellen Zeit. Die Lyrics: [Intro] Woah, woah [Verse 1] I’m a ghost Livin’ in a ghost town I’m a ghost Livin’ in a ghost town You can come look for me But I can’t be found You can search for me I had to go underground Life was so beautiful Then we all got locked down Feel like a ghost Living in a ghost town, yeah [Chorus…