Rolling Stones sind noch nicht fertig — sie haben neue Musik aufgenommen

Nachdem Keith Richards’ Sohn Marlon ausgeplaudert hatte, dass die Rolling Stones an einem Nachfolger von „Hackney Diamonds“ arbeiten, bestätigte nun Produzent Andrew Watt, dass er mit der Band wieder im Studio war. „Ich habe es schon einmal gesagt, aber es ist, als würde man für Batman arbeiten“, sagte Watt dem ROLLING STONE. „Wenn die Zunge in der Luft ist, gehst du einfach los … Ich kann sagen, dass wir zusammen aufgenommen haben, mehr darf ich nicht verraten.“

Viele Songs aus den Sessions von „Hackney Diamonds“

Marlon Richards hatte im Mai in einem Interview mit Record Collector, das jetzt veröffentlicht wurde, erzählt, dass die Band in London „fast fertig“ sei mit den Aufnahmen und er mit einer Europatour im nächsten Jahr rechne. (Ein Sprecher der Stones lehnte einen Kommentar ab.) „Sie haben einen Grammy bekommen, also sind sie jetzt total gehypt“, sagte Marlon. „‚Oh ja – wir können noch so einen machen! Wir haben noch mehr davon, wenn ihr wollt.‘“

Berichten zufolge blieben zahlreiche Songs aus den „Hackney Diamonds“-Sessions übrig. „Es war eine produktive Zeit für die Band“, sagte Watt Anfang des Jahres im Podcast Rolling Stone Music Now. „Sie hatten Material aus rund 18 Jahren angesammelt. Da gab es so viel durchzusehen und auszuwählen, und dann kamen neue Songs dazu, weil alle im Flow waren.“

Die Stones tourten letztes Jahr durch US-Stadien, sagten jedoch angeblich eine geplante Europatour für dieses Jahr ab. „Hackney Diamonds“, das erste Album mit neuem Material seit „A Bigger Bang“ (2005), enthielt Gastauftritte von Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga und Stevie Wonder. Es war auch das erste Album nach dem Tod von Charlie Watts, dessen Platz am Schlagzeug Steve Jordan einnahm (zwei Songs enthielten noch ältere Aufnahmen von Watts).

Andrew Watt über das Arbeiten mit Legenden

Für Watt war die Zusammenarbeit mit seinen Idolen prägend. „Das war der lehrreichste Prozess meines Lebens“, sagte der Produzent. „Tiefes Wissen. Diese Jungs haben mir Dinge über Musikgeschichte beigebracht und Geschichten, wie Platten gemacht wurden … Es ist unglaublich, Keith dabei zuzusehen, wie er das ganze Klangbild ausfüllt, was ein Rolling-Stones-Song gitarrenmäßig sein sollte. Oder Mick, wie er eine Aufnahme hört und entscheidet, dass er zu gut singt – und dann geht er rein und macht es absichtlich schmutziger und dreckiger. Das ist wahres Meisterhandwerk.“