Keith Richards‘ 19 wildeste Eskapaden

Keith Richards mag mit dem Alter milder geworden sein. Aber wie jeder, der seine Memoiren gelesen hat, bestätigen kann, hat der legendäre Gitarrist der Rolling Stones genug Unfug getrieben, um mehrere Leben zu füllen. Wir blicken zurück auf die wildesten und seltsamsten Momente in Richards‘ über 50-jähriger Karriere im Rampenlicht.

Sie wissen bereits, dass Keith die Asche seines verstorbenen Vaters geschnupft hat. („Mein Vater hätte sich nicht darum gekümmert, ihm war das egal“, sagte Richards über den berüchtigten Vorfall.) Aber was ist mit dem Vorfall, als er nur mit einem „kurzen T-Shirt“ bekleidet aus dem Fenster eines brennenden Hauses im Laurel Canyon sprang?

Oder dass er während der Aufnahmen zu „Some Girls“ neun Tage lang nicht geschlafen hat? Diese und viele weitere Geschichten erwarten Sie in unserer umfassenden Zusammenfassung der Keith-Legenden.

Oh, Kanada (1977)

Mitte der 70er Jahre war Keith Richards bereits ein Veteran in Sachen Drogenrazzien. Aber diese übertraf alle bisherigen und drohte, die Rolling Stones auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zu zerstören. Im Februar 1977 fanden kanadische Polizisten etwa 30 Gramm Heroin in Richards‘ Hotelzimmer. Richards wurde wegen Besitzes mit der Absicht zum Handel angeklagt und musste mit einer langen Haftstrafe rechnen. Er stellte eine Kaution und erhielt ein spezielles Visum, das ihm eine experimentelle Suchtkur in den USA ermöglichte.

Als sein Fall im Oktober 1978 vor Gericht kam, „standen jedes Mal, wenn ich im Gerichtssaal erschien, fünf- bis sechshundert Menschen draußen und skandierten ‚Free Keith, free Keith‘“, erinnert sich der Gitarrist.

Dank dieser begeisterten Fangemeinde, einer halbherzigen Anklage und einer starken Verteidigung wurde Keith zwar für schuldig befunden, kam aber dennoch frei. (Während er auf Kaution frei war, feierte er sogar mit Margaret, der jungen, temperamentvollen Frau des kanadischen Premierministers Pierre Trudeau, die mit der Band unterwegs war. Seine Strafe: ein Benefizkonzert für Blinde zu spielen – eine Geste gegenüber Rita, der treuen, blinden Stones-Fan, die den Richter angesprochen und für Keith gebeten hatte.

„Sie ist zu unseren Konzerten getrampt. Die Frau war absolut furchtlos“, schrieb Richards 2010 in seiner Autobiografie „Life“. „Die Liebe und Hingabe von Fans wie Rita beeindruckt mich noch immer.

No Sleep, No Problem (1992)

„Adrenalin ist das Erstaunlichste, was wir haben“, sagte Richards 1992 in einem Interview. Tatsächlich ist seine Fähigkeit, ohne Schlaf auszukommen, fast unglaublich. Er nahm „Before They Make Me Run“ aus dem Album „Some Girls“ von 1978 in einer fünftägigen Studio-Sessions auf. „Ein [Toningenieur] legte sich unter den Schreibtisch und machte ein Nickerchen, während ich den anderen einsetzte und weitermachte“, schrieb er in „Life“.

Aber sein tatsächlicher Rekord ist fast doppelt so lang. „Neun Tage ohne ein Auge zuzumachen“, prahlte er. „Irgendwann bin ich im Stehen eingeschlafen. Ich habe gerade eine Kassette zurück ins Regal gestellt, fühlte mich großartig, drehte mich um und schlief ein. Ich fiel gegen die Kante des Lautsprechers. Als ich aufwachte, lag ich in einer Blutlache. Und fragte mich: ‚Ist das Blut?‘“

Etwas LSD, ein paar Polizisten und ein mysteriöser Mars-Riegel (1967)

Richards kaufte 1966 für 20.000 Pfund Redlands, ein malerisches Anwesen in Sussex, England. Wenige Monate später wurde es Schauplatz einer der berüchtigtsten Drogenrazzien der Sechzigerjahre, als 20 Polizisten auf der Suche nach illegalen Substanzen das Haus stürmten. Richards, Jagger und Marianne Faithfull, die alle gerade von einem tagelangen LSD-Trip herunterkamen, wurden bei der Razzia festgenommen.

„Es klopft an der Tür. Ich schaue aus dem Fenster und da stehen lauter Zwerge“, schrieb Richards. „Ich war noch nie verhaftet worden und stand immer noch auf LSD.“ Später stellte sich heraus, dass die Polizei von einer Boulevardzeitung einen Tipp bekommen hatte. Die wiederum von Richards‘ Fahrer informiert worden war. „Er ist nie wieder so gegangen wie zuvor“, erinnerte sich Richards. Sofort verbreitete sich das Gerücht, die Polizei habe eine Orgie unterbrochen, bei der Jagger einen Mars-Riegel geleckt habe, der in Faithfulls Vagina gesteckt worden war. Tatsächlich war Richards höflich an die Tür gegangen. Und die Polizei hatte, wie Faithfull später sagte, „eine Szene reinster Häuslichkeit“ vorgefunden.

Richards und Jagger wurden wegen Drogenbesitzes angeklagt und zu kurzen Haftstrafen verurteilt, die später aufgehoben wurden. „Wie der Mars-Riegel in die Geschichte kam, weiß ich nicht“, erinnert sich Richards. „Das zeigt, was in den Köpfen der Leute vorgeht.“

Father Nose Best (2007)

Fünf Jahre nach dem Tod von Bertrand Richards, Keiths Vater, deutete der Gitarrist einmal an, dass er eine originelle Tat begangen habe, die ihn dem Verstorbenen näher gebracht habe. „Das Seltsamste, was ich je versucht habe zu schnupfen? Mein Vater“, soll Richards 2007 gegenüber dem britischen Magazin „New Musical Express“ gesagt haben. „Er wurde eingeäschert, und ich konnte nicht widerstehen, ihn mit ein bisschen Kokain zu vermischen.“ Als Antwort auf alle, die sich möglicherweise beleidigt fühlten, sagte Richards.

„Mein Vater hätte sich nicht darum gekümmert. Ihm war das völlig egal.“ Obwohl sein Manager später erklärte, Richards habe diese Aussage „im Scherz“ gemacht, gab Keith in „Life“ einige neckische Details preis. „Als ich den Deckel der Schachtel abnahm, sprühte eine feine Wolke seiner Asche auf den Tisch“, schrieb er. „Ich konnte ihn nicht einfach wegwischen. Also wischte ich mit dem Finger darüber und schnupfte die Reste.“

Keiths verschneiter Skiurlaub in der Schweiz (1972)

„Ich habe Skifahren gelernt, als ich ein totaler Junkie war“, prahlte Richards einmal. 1972 zog Richards – wegen Drogenbesitzes aus Frankreich und aus steuerlichen Gründen aus Großbritannien verbannt – mit Anita Pallenberg und ihrer Familie in ein Chalet in Montreux. Pallenberg erinnerte sich gerne daran, wie sie mit einer wechselnden Gruppe von Freunden in Bentleys und Ferraris herumfuhr. Inmitten all der Partys fand Richards Zeit, mit dem Skifahren anzufangen, und die Anwesenden erinnerten sich an ihn als einen Risikofreudigen auf der Piste.

„Der Grund, warum ich [seinen Exilstatus] überstanden habe, war, dass alles erstklassiges Zeug war“, sagte er über seine Drogenversorgung in der Schweiz. „Man tut alles, um daran zu kommen. Und wenn man dafür internationale Grenzen überschreiten muss, dann fängt man besser an, sich etwas zu überlegen!“

Auf der Suche nach Ärger (1973)

Richards feierte in seinem Haus in der Cheyne Walk im Londoner Stadtteil Chelsea – unter den Gästen war auch der große Chicago-Blues-Produzent Marshall Chess –, legte Reggae-Platten auf und betrank sich. Dann stürmte die Polizei herein und fand Heroin, Marihuana, Mandrax-Tabletten, eine Handfeuerwaffe, ein Gewehr und 110 Schuss Munition. Richards wurde wegen 25 Anklagepunkten angeklagt. Kam aber mit Hilfe seines „brillanten Anwalts” Richard Du Cann davon. „Er wurde kurz nach meinem Fall – vielleicht sogar trotz ihm – zum Vorsitzenden der Anwaltskammer ernannt.”

Scout’s Dishonor (1950er Jahre)

Als Teenager war Keith zwei Jahre lang bei den Pfadfindern. Aber diese kurze Affäre mit dem öffentlichen Dienst endete, nachdem er ein paar Flaschen Whisky in ein Pfadfindertreffen geschmuggelt hatte und sich in eine Schlägerei mit anderen Mitgliedern der sogenannten „Beaver Patrol“ verwickelt hatte. „Bald darauf gab es ein paar Schlägereien zwischen uns und ein paar Jungs aus Yorkshire, und so geriet ich unter Verdacht”, erinnerte er sich einmal laut Victor Bockris‘ „Keith Richards: The Biography”. „Die ganzen Schlägereien flogen auf, als ich einen Typen schlagen wollte. Aber stattdessen die Zeltstange traf. Und mir einen Knochen in der Hand brach!” Ein paar Wochen später schlug er „einen dummen Rekruten” nieder und wurde ausgeschlossen.

Ein schockierender Nahtoderlebnis (1965)

Richards ist schon oft dem Tod nahe gewesen. Aber es gibt einen Vorfall, den er als seinen „spektakulärsten“ bezeichnet: Am 3. Dezember 1965, während er vor 5.000 Fans im Memorial Auditorium in Sacramento, Kalifornien, „The Last Time“ spielte, berührte seine Gitarre den Mikrofonständer, eine Flamme schoss hervor und Richards fiel bewusstlos zu Boden. Der Promoter Jeff Hughson dachte, Richards sei erschossen worden. Der Zuschauer Mick Martin sagte: „Ich habe Keith buchstäblich rückwärts durch die Luft fliegen sehen. Ich dachte, er sei tot. Ich war entsetzt. Wir alle waren es.”

Es stellte sich heraus, dass Richards durch einen Stromschlag vom Mikrofon einen Schock erlitten hatte. Er wurde mit Sauerstoffschläuchen versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Richards lachte später, als er sich daran erinnerte, wie ein Arzt im Krankenhaus gesagt hatte: „Nun, entweder sie wachen auf oder sie wachen nicht auf.“ Richards überlebte möglicherweise dank der dicken Sohlen seiner Wildlederschuhe von Hush Puppies, die den Stromschlag abfingen. Am nächsten Abend stand er wieder auf der Bühne.

The Stones: Brought to You by Merck! (1975)

Die Stones waren auf ihrer legendären Amerika-Tournee 1975 in Topform. Und das aus gutem Grund: „[Sie] wurde von Merck-Kokain angetrieben“, schrieb Richards in seinen Memoiren und bezog sich dabei auf die hochreine, pharmazeutisch hergestellte Form der Droge. „Damals begannen wir, Verstecke hinter den Lautsprechern auf der Bühne zu bauen, damit wir zwischen den Songs eine Line ziehen konnten. Eine Line pro Song war die Regel zwischen Ronnie und mir.“

Richards hatte auch einen Vorrat an Heroin, das in Linien geschnitten und zusammen mit heroinversetzten Zigaretten – oder „dirty fags“, wie sie genannt wurden – zwischen den Verstärkern versteckt war. Alles lief ziemlich reibungslos. Bis Richards und sein Kokainlieferant auf einem Umweg zu einem guten Barbecue in Arkansas verhaftet wurden. Aber sie nahmen einige Gefälligkeiten in Anspruch, zahlten eine Kaution von 162 Dollar und waren bald wieder unterwegs.

Das eine Mal, als er niemanden umgebracht hat (1976)

„Ich bin ein guter Fahrer“, schrieb Richards in „Life“ und erinnerte sich an einen Vorfall aus dem Jahr 1976, als er mit seinem siebenjährigen Sohn Marlon auf dem Rücksitz eingeschlafen war und nach einem Unfall verhaftet wurde. „Ich meine, niemand ist perfekt.“ Der Gitarrist war auf dem Rückweg von einem Auftritt in Knebworth, England, und fuhr mit seinem Bentley gegen einen Baum.

„Bis vor fünf oder sechs Jahren war noch mein blutiger Handabdruck auf dem Rücksitz zu sehen“, schrieb Marlon in Life. „Und auf dem Armaturenbrett war noch die Delle, wo meine Nase aufgeschlagen war.“ Richards, der verhaftet wurde, als die Polizei LSD in seiner Jacke fand, schrieb später: „Wenigstens haben wir niemanden angefahren.“

Keith Richards, Nanny (1973)

Während ihrer Australien-Tournee 1973 lernte Richards eine alleinerziehende Mutter kennen, die Verbindungen zum Kokainhandel hatte. Also zog er natürlich für die Dauer seines Aufenthalts in Down Under bei ihr ein. „Eine Woche lang mit einer Mutter und ihrem Kind in einem Vorort von Melbourne zu leben, war irgendwie seltsam“, erinnert er sich in seinen Memoiren. „Nach vier oder fünf Tagen war ich wie ein waschechter australischer alter Mann. Sheila, wo ist mein verdammtes Frühstück? … Es war, als wäre ich schon ewig dort. Und es fühlte sich großartig an.“ Laut Keith kümmerte er sich sogar um das Baby, wenn die Mutter bei der Arbeit war. „Es gibt jemanden in einem Vorort von Melbourne, der nicht einmal weiß, dass ich ihm den Hintern abgewischt habe.“

Hef den Laufpass geben (1972)

1972 wurden Richards und Saxophonist Bobby Keys während einer Tournee in Chicago von Hugh Hefner in die Playboy Mansion eingeladen und hätten diese beinahe in Brand gesetzt, als sie im Badezimmer Drogen konsumierten. „Bobby sagt: ‚Es ist rauchig hier‘“, erinnert sich Richards in „Life“. „Und kurz darauf klopft es laut an der Tür, Kellner und Männer in schwarzen Anzügen bringen Eimer mit Wasser. Sie öffnen die Tür und wir sitzen auf dem Boden, unsere Augen sind ganz zusammengekniffen.“ Das Haus konnte gerettet werden. Aber wie Richards bemerkt, verlegte Hefner die Playboy Mansion nach Los Angeles.

Keith in the Sky With Diamonds (1967)

In „Lif“e erinnerte sich Richards an intensive Experimente mit Psychedelika in den Jahren 1967 und 1968. Aber es gibt einen LSD-Trip, den er als etwas ganz Besonderes betrachtet. Nachdem er sich eines Tages mit John Lennon getroffen hatte, begaben sich die beiden auf eine, wie der Stones-Gitarrist es beschrieb, „acidgetriebene Roadtrip”, der sie zwei oder drei Tage lang durch die englischen Städte Torquay und Lyme Regis führte.

Richards stützte sich dabei stark auf die Erinnerungen von Kari Ann Moller, die später Jaggers jüngeren Bruder Chris heiratete. Und erinnerte sich daran, dass sie (mit oder ohne Chauffeur) im Kreis gefahren seien und Lennons Landhaus besucht hätten, wo sie „Cynthia [Lennons Frau] Hallo gesagt hätten“. Jahre später, als Lennon und Richards sich in New York trafen, fragte der Ex-Beatle Keith laut dessen Erinnerung: „Was ist auf diesem Trip passiert?“

D’oh! (2006)

Während einer Pause der „Bigger Bang“-Tour flogen Richards und eine kleine Gruppe auf eine private Insel vor Fidschi. Nach einem Nachmittag mit Ronnie Wood beim Schwimmen kletterte er auf einen Baum. Einen „knorrigen, niedrigen Baum, der im Grunde genommen ein horizontaler Ast war“, etwa zwei Meter über dem Boden. Als er vom Baum springen wollte, um zum Mittagessen zu gehen, rutschte er aus. Und schlug mit dem Kopf auf den Stamm.

Richards verspürte erst Tage später starke Schmerzen, als er auf einer Bootsfahrt „blendende Kopfschmerzen“ bekam. In dieser Nacht hatte er im Schlaf zwei Krampfanfälle, woraufhin seine Frau Patti verzweifelt einen Arzt rief. Nach einem qualvollen vierstündigen Flug nach Auckland, Neuseeland, wurde er vom Neurochirurgen Dr. Andrew Law operiert. „Ich wachte auf und fühlte mich großartig“, sagte Richards. „Und ich fragte: ‚Nun, wann fangen Sie an?‘ Law antwortete: ‚Es ist alles erledigt, Kumpel.‘“ Sechs Wochen später stand Richards wieder auf der Bühne, mit Dr. Law (seinem „Chef“) an seiner Seite.

Berry Scary (2014)

2014, während der Promotion für sein Kinderbuch „Gus & Me: The Story of My Granddad and My First Guitar“, trat Richards in der Show „Late Night With Jimmy Fallon“ auf, wo der Moderator ihn zu einem berüchtigten Vorfall befragte, bei dem Rock-’n‘-Roll-Legende Chuck Berry Richards angeblich ins Gesicht geschlagen hatte. „Ich war zurück in der Garderobe“, erzählte Richards.

„Er kam, um das Geld abzuholen, glaube ich. Seine Gitarre lag in ihrem Koffer. Und er sagte so etwas wie: ‚Ach komm schon, Keith, nur mal kurz an‘.“ Als Richards das Instrument nahm und unschuldig einen E-Akkord anschlug, kam Berry herein, schrie: „Niemand fasst meine Gitarre an!“ und schlug Richards prompt ins Gesicht. Richards scherzte gegenüber Fallon: „Das ist einer von Chucks größten Hits.“

Hey, der Mann mag Kuchen (1989)

Die „Steel Wheels“-Tournee 1989 war die bisher größte der Stones. Aber Richards mag es immer noch gemütlich. Im Dezember wurde in Toronto für das Catering ein englischer Pub nachgebaut, komplett mit Jukebox, Cricketschlägern und typischen Pub-Gerichten. Als Richards zu spät kam und feststellte, dass sein heiß ersehnter Shepherd’s Pie bereits angebrochen war, weigerte er sich, auf die Bühne zu gehen, bis ein neuer serviert wurde.

Jagger war wütend. Aber das Konzert wurde dennoch verschoben, bis Keith sein Spezialgericht bekam. „Das ist jetzt meine berühmte Regel auf Tour“, schrieb er. „Niemand rührt den Shepherd’s Pie an, bevor ich da bin. Zerstört mir nicht meine Kruste, Baby.“

Nackt und verängstigt (1978)

In den späten Siebzigern begann Richards eine Beziehung mit einer schwedischen Blondine namens Lil Wergilis, die er in Life als „unglaublich witzig, sehr geistreich und eine großartige Liebhaberin“ beschrieb. Eines Nachts, als sie in einem gemieteten Haus im Laurel Canyon in L.A. wohnten, weckte Wergilis ihn mitten in der Nacht, weil in einem anderen Zimmer ein Feuer ausgebrochen war. (Die Ursache des Feuers ist bis heute ungeklärt, obwohl der Gitarrist 2010 gegenüber der Zeitung „Telegraph“ angab, er habe es versehentlich gelegt.)

„Wir hatten nur wenige Sekunden Zeit, um aus dem Fenster zu springen“, schrieb Richards in „Life“. „Ich trug nur ein kurzes T-Shirt, Lil war nackt.“ Ein Cousin von Anita Pallenberg holte sie ab und brachte sie in Sicherheit. Als sie am nächsten Tag zum Haus zurückkehrten, fanden sie „ein großes Schild im verkohlten Gras, auf dem stand: ‚Vielen Dank, Keith‘“. Der Gitarrist sagte, das Einzige, was ihm geblieben sei, sei eine Kommode mit seinem Reisepass, seinen Lieblingskassetten, Schmuck und einer Waffe mit 500 Schuss Munition. Nachdem er die Geschichte erzählt hatte, fragte er: „Was soll ich also aus meinem Leben lernen? Dass ich gesegnet bin?“

Ein paar Schläge, Keith, eine Babyparty … Was könnte schon schiefgehen? (1970er Jahre)

In „It’s Only Rock ‚n‘ Roll: 30 Years Married to a Rolling Stone “erinnert sich Ronnie Woods Ex-Frau Jo Wood an ihre erste Begegnung mit Richards 1977 in einem Pariser Hotelzimmer. „Keith griff in seine Tasche, holte einen silbernen Löffel, eine Flasche Tabletten und ein Feuerzeug heraus. Innerhalb von Sekunden zerkleinerte er einige der Tabletten mit etwas Wasser, kochte sie auf, füllte eine Spritze und stach sie sich direkt durch sein Hemd.“ Augenblicke später lächelte Richards: „Er sah mich an [und sagte]: ‚Hallo, meine Liebe. Ich habe schon so viel von dir gehört!’“ Jo blieb unbeeindruckt.

„Ich habe Keith von Anfang an verehrt. Was ein Glück, denn er und Ronnie waren ein Paar. Eine der ersten Eigenschaften, die ich an ihm am meisten liebte, war seine Frechheit.“ Aber Richards’ Verhalten stellte sogar Jo auf die Probe. Bei einer Babyparty Ende der Siebziger bat Jo Richards, vor ihrer Mutter kein Kokain zu nehmen. Es überraschte nicht, dass ihre Bitte ignoriert wurde: „[Nach dem Abendessen] verkündete Keith plötzlich: ‚Und jetzt zum Dessert!‘ Damit holte er eine große Tüte Kokain hervor und knallte sie auf den Tisch.“ Beschämt floh ihre Mutter aus dem Zimmer. „Er macht das schon seit Jahren“, sagte Jo zu ihrer Mutter. „Ich kann ihn nicht davon abhalten. Das ist einfach seine Art zu leben.“

Der Pirat von Weston (1991)

Nach Jahrzehnten voller Drogen, Sex, Verhaftungen und legendärer Verrücktheiten blieb Richards nur noch eine Möglichkeit, die Menschen wirklich zu schockieren: sich niederzulassen. Und genau das tat er 1991, als er mit seiner Frau Patti und ihren beiden kleinen Töchtern von Manhattan ins grüne Weston in Connecticut zog. „Die Wälder strahlen eine urzeitliche Ruhe aus, die zu den Geistern meiner Vorfahren passt“, sagte er in „Life“ und schrieb ausführlich darüber, wie sehr er seine private Umgebung und seine große Bibliothek genoss.

Im Jahr 2002 berichtete er dem ROLLING STONE über sein vornehmes Landleben: „Ich stehe morgens um sieben Uhr auf“, sagte er. „Ich lese viel. Wenn das Wetter gut ist, segle ich vielleicht ein bisschen im Long Island Sound. Ich nehme viel in meinem Keller auf – schreibe Songs, bleibe auf dem Laufenden. Ich habe keinen festen Tagesablauf. Und ich wandere durch das Haus, warte, bis die Haushälterinnen die Küche geputzt haben, bringe dann alles wieder in Unordnung und brate etwas. Patti und ich gehen einmal pro Woche aus, wenn in der Stadt etwas los ist. Ich führe die alte Dame mit einem Blumenstrauß zum Essen aus und ernte die Früchte.“