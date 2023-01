Rolling Stones: Single „Wild Horses“ aus Best-Of „GRRR Live!“

Foto: WireImage, Kevin Mazur. All rights reserved.

Die Rolling Stones und Bruce Springsteen performen während der „50 & Counting“-Tour in Newark, New Jersey.

Die Rolling Stones haben eine Live-Version von „Wild Horses“ zusammen mit einem Video veröffentlicht. Den Song performte die Band 2012 im amerikanischen Newark während ihrer Tour zum 50-jährigen Bandjubiläum.

Erstmalig nahm die Band „Wild Horses“ im Jahr 1969 auf. Der Song erschien zwei Jahre später auf dem Studioalbum „Sticky Fingers“. Nun findet sich der Titel auch auf dem kommenden Live-Album „GRRR Live!“. Es ist ein Mittschnitt des Konzerts in Newark, bei dem die Rolling Stones mit bekannten Gästen spielten, darunter Lady Gaga, Mick Taylor und Bruce Springsteen.

Das Werk erscheint am 10. Februar als 3-LP-Set und auf CD. Die Band kündigte zudem an, das Konzert am 2. Februar zur Feier der Veröffentlichung noch einmal zu streamen. Ursprünglich wurde die Aufnahme als pay-per-view-Event gezeigt.